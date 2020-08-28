Mugello, F1 yarışını seyircili yapmaya hazırlanıyor
Mugello pistinin yönetimi altı bin seyircili bir yarış düzenlemeyi planlıyor ve bunun için gerekli çalışmaları başlattı.
Bu yıl şimdiye kadar hiçbir yarış seyircili yapılmadı ancak Sochi, Imola ve Portekiz'in koronavirüs krizine rağmen seyircili şekilde yapılması planlanıyor.
Şimdi ise iki hafta sonra Formula 1'e ev sahipliği yapması planlanan Mugello'nun, seyircili bir yarış düzenlemek istediği ortaya çıktı.
Gelen bilgilere göre Mugello, günlük en az bin ila altı bin seyirciye sahip olmak için hükümetten izin istedi.
İtalyan Autosprint, Ferrari'ye ait pistin önerilen sağlık yönergeleriyle ilgili bir plan hazırladığını ve kısa süre içerisinde kararın açıklanacağını belirtti.
Bu altı bin kişinin Ferrari çalışanları, konukları ve diğer yetkililerden oluşması bekleniyor. Çünkü bu yarış, Ferrari'nin 1000. yarışı olacak.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül