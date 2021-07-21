Mugello, Barcelona ve Paul Ricard pistleri, "sürdürülebilirlik indeksinde" zirvedeler

Sürdürülebilir Pistler İndeksi, Enovation Consulting ve Right Hub tarafından hazırlandı. Bu rapor hazırlanırken, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirlik kriterlerinden endüstriye uygun olan 21 tanesi seçildi.

Bu 21 kriter baz alınarak yapılan değerlendirmelerin ardından, F1 takvimindeki pistlerin ne kadar çevre dostu olduğu puanlandı. Çarşamba günü paylaşılan bu rapor, geçtiğimiz yıl Ağustos-Aralık ayları arasında toplanan kanıtlarla oluşturuldu.

Bu raporun amacı, pistlerin her sezon bu konuda ne kadar gelişme gösterdiğini gözler önüne sererek, pistlerin bu konuda daha hızlı aksiyon alması.

Cadde pistlerinde tam olarak veri toplanamadığından, kalıcı yarış pistlerinden 96'sı analiz edildi ve bu pistlerden sadece 31'i sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yaptığını gösterebildi.

Listedeki en sürdürülebilir pist, geçtiğimiz sezonki Toskana GP'ye ve düzenli bir şekilde MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapan Mugello pisti oldu.

İtalya'daki bu pistin kullandığı enerjinin %100'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmekte. Bu enerjinin %25'i solar panellerden geliyor.

Ayrıca bu pistte, yağmur suyunu geri kazandıran bir sistem bulunmakta. Pistteki lavabolarda ve sulama işlemlerinde bu su kullanılıyor ve bu sistem sayesinde su tasarruf edilmiş oluyor.

Bunlara ek olarak, takım personelinin ve taraftarların plastik şişe ihtiyacının en aza indirilmesi adına pistin birçok bölgesinde çeşmeler bulunuyor.

Rapor hazırlanırken değerlendirilen kriterler göz önüne alındığında Mugello pisti, toplanabilecek maksimum puan olan 100 puanın üzerinden 48 puan aldı. Barcelona pisti 38 ve Paul Ricard 33 puan aldı.

Bu üç pist de 4 yıldız üzerinden yapılan değerlendirmeden 3 yıldız almayı başardı.

Bu üç pistin dışında diğer kalıcı F1 pistlerine bakacak olursak, sadece dört pist 1 yıldız alabildi.

1 yıldız alabilen dört pist; Silverstone, Hungaroring, Monza ve COTA oldu. Diğer pistler ise yıldız alamadılar.

FIA Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu'nun üyelerinden Dr. Cristiana Pace, bu raporun pistlerin bu konuda gelişmesine yardımcı olacağı görüşünde.

"Motor sporları çevre dostu olduğunu göstermeye çalışarak pazarlık yapmak ve sonrasında da çevre dostu olmamakla suçlandı, hissedarlar sürdürülebilirlikle ilgili güzel şeyler söyleyip, boş vaatlerde bulunmakla suçlandı."

"Sürdürülebilir Pistler İndeksi, pistlerin sürdürülebilirlik performansı hakkında gerçekleştirilen gerçek bir değerlendirme. Bu performanslar; paylaşılan verilerle, iyi geliştirilmiş bir yapı altında değerlendirilmiştir. Bu rapor, pistleri en alttan üste kadar sıralayarak; onların alacağı aksiyonları hızlandırmayı hedefliyor çünkü belirsizlik için zaman kalmadı."

GPDA başkanı Alex Wurz da bu raporu mutlulukla karşılıyor.

"Bir pilot, GPDA başkanı ve pist tasarımcısı olarak, pistlerin güvenlikleri ve sürdürülebilirlikleri konusunda yıllardır çalışıyorum. Güvenlik açısından büyük değişiklikler yapıldığını söyleyebilsem de sürdürülebilirlik konusunda gideceğimiz uzun bir yol var."

"Pistler sürdürülebilirlik konusuna farklı bir yaklaşım sergilemeye başlasa da sürdürülebilirliğin ne demek olduğu ve bir pistin nasıl daha sürdürülebilir olacağı konusunda yönlendirilmeye ihtiyaçları var."

F1 takvimindeki pistlerin skorları

Sürdürülebilir Pistler İndeksi, pistlerin performansına göre onları 0 ile 4 arasında puanlandırmakta. Alınabilecek en yüksek skor 4 olurken; 0 ise en düşük skor.

2021 F1 takvimindeki pistlerin skorları:

Bahreyn Uluslararası Pisti - 0/4

Autodromo Enzo E Dino Ferrari (Imola) - 0/4

Algarve Uluslararası Pisti (Portekiz)- 0/4

Circuit de Barcelona-Catalunya - 3/4

Circuit de Monaco - Veri mevcut değil.

Bakü Cadde Pisti - Veri mevcut değil.

Circuit Paul Ricard - 3/4

Red Bull Ring - 0/4

Silverstone - 1/4

Hungaroring -1/4

Circuit de Spa-Francorchamps - 0/4

Circuit Zandvoort - 0/4

Autodromo Nazionale Monza - 1/4

Sochi Autodrom - Veri mevcut değil.

Intercity Istanbul Park - 0/4

Suzuka - 0/4

Circuit of the Americas - 1/4

Autodromo Hermanos Rodríguez - 0/4

Autodromo Jose Carlos Pace (Interlagos) - 0/4

Jeddah Cadde Pisti - Veri mevcut değil.

Yas Marina Pisti- 0/4