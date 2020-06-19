Mugello, 2020 F1 takvimine girme konusunda son aşamaya geldi!

Formula 1 yönetimi, sekiz yarışlık Avrupa takvimini genişletmek için pek çok pist ile görüşme halinde yer alıyor.

Görüşülen pistler arasında Mugello, Imola, Algarve ve Hockenheim yer alıyor.

Ferrari'nin sahibi olduğu Mugello, haftalardır F1'e ev sahipliği yapmak için görüşmeler yapıyor ve pistin sunduğu şartlar, COVID-19 süreci için oldukça kullanışlı.

Bugün yayınlanması planlanan yeni takvimde Mugello'nun yer alması beklenirken, Mugello'daki ilk yarışın Monza'dan sadece bir hafta sonra yani 13 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Floransa Belediye Başkannı Dario Nordella da, Mugello'nun yarışa ev sahipliği yapmasının "neredeyse kesin" olduğunu belirtti.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan konuşan Nardella, "Sanırım Floransa'da ve Mugello'da Formula 1 yarışı düzenlemeye hiç bu kadar yakın olmamıştık."

"Bu yıl İtalya'da gerçekleştirilecek ikinci bir Formula 1 yarışı için umutluyuz."

"Bu (Mugello'nun takvime girmesi) neredeyse kesin ve çok tarihi bir yarış olacak. Sadece dünya motor sporları için önemli anlardan birisi değil, aynı zamanda ilk kez gerçekleştirileceği için Floransa tarihi için de kalıcı bir başarı olacak." dedi.

La Gazzetta dello Sport, Sochi'nin durumuna bağlı olarak yarışın 13 Eylül'de gerçekleştirilebileceğini de doğruladı.

Dünya Motor Sporları Konseyi bugün toplanacak ve yeni takvimin bugün açıklanması bekleniyor.

Habere göre Sochi ikinci bir İtalya GP yapmak istiyor ve F1 yönetimi Rusya'da ikinci bir yarış yapmaya sıcak bakıyor.