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Formula 1

Mourinho: "En beğendiğim sürücü Alonso"

Ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fernando Alonso'yu desteklediğini açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Jose Mourinho

Jose Mourinho

Gareth Harford / Motorsport Images

Jose Mourinho, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden birisi olarak kabul ediliyor ve geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan padoğunda görüldü.

Mourinho, yarıştan önce Fernando Alonso'nun yanına giderek İspanyol pilotla bir süre sohbet etti.

İkilinin yakın bir dostluğu olduğu zaten biliniyor; DAZN İspanya'ya konuşan Mourinho da bunu doğruladı.

Son olarak İtalya Serie A ligi takımlarından Roma'yı çalıştıran başarılı teknik adam, Alonso'yu desteklediğini dile getirdi.

DANZ İspanya'ya konuşan Mourinho, "En beğendiğim sürücü Fernando Alonso."

"Onunla yarıştan önce konuştum ve bana bu yıl kazanmasının zor olduğunu söyledi."

"Fakat halükarda Fernando'dan her zaman bir mucize yaratmasını bekleyebiliriz."

"Zafere ulaşmanın zor olduğu bir takımda bile yarışsa, özel şeyler yapmasını bekleyebiliriz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talks to the media on the grid

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talks to the media on the grid

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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