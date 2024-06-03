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Formula 1 Kanada GP

Motorsport.com ve Cups & Clouds F1 buluşma etkinliğine yoğun ilgi!

Motorsport.com ve Cups & Clouds'un Pelikan AVM'de düzenlediği Formula 1 buluşma etkinliğine ilgi büyüktü.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
111

Türkiye'deki ilk Formula 1 taraftar buluşmasını yıllar önce önce gerçekleştiren Motorsport.com Türkiye ekibi olarak, 22 yıl sonra yine heyecan dolu bir etkinlik düzenledik.

1 Haziran Cumartesi günü İstanbul Avcılar Pelican Mall’daki Cups & Clouds Coffee House'daki F1 buluşmasına çok sayıda F1 sever geldi ve hem simülatörde vakit geçirirken, hem de kafenin içeceklerinin tadını çıkardılar.

Motorsport.com Türkiye Network Direktörü Cihangir Perperik'in Sebastian Vettel'e imza attırdığı özel Ayrton Senna tişörtü, Esteban Ocon ve Pierre Gasly'e imzalattığı Alpine tişörtü, özel F1 modelleri, posterler ve daha pek çok şeyin çekiliş usulüyle verildiği etkinlikte ortaya harika görüntüler çıktı.

Gün sonunda Motorsport.com Türkiye ekibi ve taraftarlar, birlikte karting yaparak pist üstünde de keyifli vakit geçirdiler.

Bunun sadece bir ilk olduğunu, yakında yepyeni etkinlikler ve harika çekilişlerle sizlerle olacağımızı unutmayın! Takipte kalın.

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