Motorsport.com Türkiye'nin F1 2022 "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı
Her F1 sezonu sonrasında düzenli bir şekilde yapmaya çalıştığımız Yılın Enleri anketinin 2022 versiyonunun sonuçları belli oldu.
Motorsport.com Türkiye olarak her zaman görüşlerinize değer veriyoruz. Bu kapsamda geleneksel olarak yaptığımız anketi, 2022 sonunda da yapmıştık. Yeni yıl itibariyle 2022 Yılın Enleri anketimiz sonuçlandı.
Oldukça uzun bir anket olmasına ve ölü dönem olmasına rağmen ankete 1337 katılım oldu. Bu sayı ziyaretçi ortalamasına göre düşük gibi görünse de, benzer uygulamalarda (çok sorulu anketlerde) şu ana kadar aldığımız en iyi rakamdı. Çok sorulu anketlere katılma oranı genelde düşük oluyor.
2022 Yılın Enleri Anketi sonuçları
- Yaşınız: %36.3 - 18-24
- Cinsiyetiniz: %90.8 - Erkek
- Hangi pilotu destekliyorsunuz?: %27.3 - Charles Leclerc
- Hangi takımı destekliyorsunuz?: %40.4 - Ferrari
- 2022'nin en iyi pilotu: %68.5 - Max Verstappen
- 2022'nin en iyi takımı: %87 - Red Bull Racing
- 2022'nin en iyi aracı: %83.4 - Red Bull RB18
- 2022'nin en iyi takım patronu: %62.3 - Christian Horner (Red Bull)
- 2022'nin en iyi teknik direktörü: %76.8 - Pierre Wache
- 2022'nin en iyi pit duvarı: %76.8 - Red Bull: Marko/Horner/Newey
- 2022'nin en iyi motoru: %55.6 - Red Bull Powertrains
- 2022'nin görünüm olarak en iyi aracı: %54.5 - Ferrari F1-75
- 2022'de hayal kırıklığı yaratan pilot: %34.1 - Daniel Ricciardo
- 2022'de hayal kırıklığı yaratan takım: %48.8 - Ferrari
- 2022'nin en iyi yarışı: %30.1 - Britanya GP
- 2022'nin en kötü yarışı: %21.1 - Monako GP
- 2022'nin en iyi pole turu: %32.7 - Kevin Magnussen - Brezilya GP
- 2022'nin en iyi sürüşü: %11.7 - Lewis Hamilton - Britanya GP
- 2022'nin en iyi geçişi: %39.1 - Lewis Hamilton'ın Sergio Perez ve Charles Leclerc'i geçişi - Britanya GP
- Yılın kazası/teması: %41.8 - Zhou Guanyu'nun Britanya GP kazası
- 2022'nin en iyi sıralama pilotu: %77.2 - Charles Leclerc
- 2022'de en iyi start alan pilot: %35 - Max Verstappen
- 2022'de en iyi geçiş yapan pilot: %31.8 - Max Verstappen
- 2022'de sosyal medyayı en iyi kullanan pilot: %43.9 - Lewis Hamilton
- 2022'de sosyal medyayı en iyi kullanan takım: %37.3 - Mercedes
- Yılın olayı: %34.7 - Sebastian Vettel'in emeklilik kararı
- Yılın komik olayı: %18.7 - Latifi'nin (tam sezon yarışan pilotlar) 20 kişilik şampiyonayı 21. sırada tamamlaması
- Yılın kötü olayı: %59.4 - Sebastian Vettel'in emeklilik kararı alması
- Yılın en iyi telsiz mesajı: %14.4 - Charles Leclerc'in NOOOOO diye haykırışı - Fransa GP
- Bu sezon kaç yarış izlediniz?: %64.9 - 20/21
- Yarışları nereden izlediniz?: %60.6 - S Sport Plus
Anket sonuçlarının tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Fren sorunları, McLaren'ın 2022 sezonunu derinden etkilemiş
Andretti - Cadillac F1 takımının motor partneri Honda olabilir
Son Haberler
Bottas: "Zhou bir çaylağa göre çok az hata yaptı"
Valtteri Bottas, güçlü bir çaylak sezonu geçiren takım arkadaşı Guanyu Zhou'nun çok az hata yaptığını ve Formula 1'e alışmak için acele etmediğini söyledi.
Albon: "Williams denge problemlerini çözerse ciddi ivme yakalayabilir"
Alex Albon, Williams'ın denge problemlerini çözdüğü takdirde çok daha hızlı bir araç üretebileceğini düşünüyor.
Brown: "Seidl'ın gitmesi takım için bir fırsat haline geldi"
McLaren takım patronu Andreas Seidl'ı Sauber'e kaptırdı ancak patron Zak Brown, onun yerine Andrea Stella'nın gelmesinin takım için bir fırsat olduğuna inanıyor.
137 ceza, F1'in motor alanında yaşanan zorlukları gösteriyor
Formula 1'in pilotların kullanabileceği güç ünitesi bileşenlerine bir sınır getirmesinden bu yana, grid cezaları her sezonun ayrılmaz bir parçası olmuştur.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.