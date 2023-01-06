Motorsport.com Türkiye'nin F1 2022 "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

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Motorsport.com Türkiye olarak her zaman görüşlerinize değer veriyoruz. Bu kapsamda geleneksel olarak yaptığımız anketi, 2022 sonunda da yapmıştık. Yeni yıl itibariyle 2022 Yılın Enleri anketimiz sonuçlandı.

Oldukça uzun bir anket olmasına ve ölü dönem olmasına rağmen ankete 1337 katılım oldu. Bu sayı ziyaretçi ortalamasına göre düşük gibi görünse de, benzer uygulamalarda (çok sorulu anketlerde) şu ana kadar aldığımız en iyi rakamdı. Çok sorulu anketlere katılma oranı genelde düşük oluyor.

2022 Yılın Enleri Anketi sonuçları

Yaşınız: %36.3 - 18-24

Cinsiyetiniz: %90.8 - Erkek

Hangi pilotu destekliyorsunuz?: %27.3 - Charles Leclerc

Hangi takımı destekliyorsunuz?: %40.4 - Ferrari

2022'nin en iyi pilotu: %68.5 - Max Verstappen

2022'nin en iyi takımı: %87 - Red Bull Racing

2022'nin en iyi aracı: %83.4 - Red Bull RB18

2022'nin en iyi takım patronu: %62.3 - Christian Horner (Red Bull)

2022'nin en iyi teknik direktörü: %76.8 - Pierre Wache

2022'nin en iyi pit duvarı: %76.8 - Red Bull: Marko/Horner/Newey

2022'nin en iyi motoru: %55.6 - Red Bull Powertrains

2022'nin görünüm olarak en iyi aracı: %54.5 - Ferrari F1-75

2022'de hayal kırıklığı yaratan pilot: %34.1 - Daniel Ricciardo

2022'de hayal kırıklığı yaratan takım: %48.8 - Ferrari

2022'nin en iyi yarışı: %30.1 - Britanya GP

2022'nin en kötü yarışı: %21.1 - Monako GP

2022'nin en iyi pole turu: %32.7 - Kevin Magnussen - Brezilya GP

2022'nin en iyi sürüşü: %11.7 - Lewis Hamilton - Britanya GP

2022'nin en iyi geçişi: %39.1 - Lewis Hamilton'ın Sergio Perez ve Charles Leclerc'i geçişi - Britanya GP

Yılın kazası/teması: %41.8 - Zhou Guanyu'nun Britanya GP kazası

2022'nin en iyi sıralama pilotu: %77.2 - Charles Leclerc

2022'de en iyi start alan pilot: %35 - Max Verstappen

2022'de en iyi geçiş yapan pilot: %31.8 - Max Verstappen

2022'de sosyal medyayı en iyi kullanan pilot: %43.9 - Lewis Hamilton

2022'de sosyal medyayı en iyi kullanan takım: %37.3 - Mercedes

Yılın olayı: %34.7 - Sebastian Vettel'in emeklilik kararı

Yılın komik olayı: %18.7 - Latifi'nin (tam sezon yarışan pilotlar) 20 kişilik şampiyonayı 21. sırada tamamlaması

Yılın kötü olayı: %59.4 - Sebastian Vettel'in emeklilik kararı alması

Yılın en iyi telsiz mesajı: %14.4 - Charles Leclerc'in NOOOOO diye haykırışı - Fransa GP

Bu sezon kaç yarış izlediniz?: %64.9 - 20/21

Yarışları nereden izlediniz?: %60.6 - S Sport Plus

Anket sonuçlarının tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.