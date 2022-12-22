Motorsport.com Türkiye ziyaretçileri, 2022 F1 sezonunun enlerini seçiyor
2022 Formula 1 sezonunun tamamlanması ve yaşananların sindirilmesinin ardından, geride kalan 2022 F1 sezonunun enlerini sizlerle birlikte seçeceğiz.
Motorsport.com Türkiye olarak sizin görüşlerinize değer veriyoruz ve bu kapsamda sizlerin düşünceleriyle 2022 F1 sezonunun enlerini belirlemeye çalışacağız.
Anket sorularını belirlerken büyük ölçüde sezonda öne çıkan anları seçmeye çalıştık ancak eğer gözümüzden kaçan bir olay olduysa şimdiden affınıza sığınıyoruz. Cevaplarda eksik olduğunu düşündüğünüz bölümlerde "Diğer" şıkkını işaretleyip altına yorum olarak ekleyebilirsiniz.
Bazı soruların şıklarında "Bu da olur mu, ne alakalı?" diye tepki vereceğinizi biliyoruz ancak "En iyi ya da en kötü" gibi sorularda yönlendirme yapmamak adına tüm pilot, takım ya da araçları şıklara ekledik.
Anket 31 Aralık 2022'ye kadar aktif olup, yeni yıl itibariyle sonuçlar açıklanacaktır. Şimdiden yaklaşık 5 dakikanızı ayırıp vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederiz.
2022 F1 yarışlarını hatırlamanız için yarış özetlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Anketi bu haber içerisinde görüntüleyemiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.
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