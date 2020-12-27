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Formula 1 / Yorum

Motorsport.com Türkiye ziyaretçileri, 2020 F1 sezonunun enlerini seçiyor

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Motorsport.com Türkiye ziyaretçileri, 2020 F1 sezonunun enlerini seçiyor
Ekleyen:
, Şef Editör

Geçmiş yıllarda düzenli olarak yaptığımız uygulamayı, 2020 Formula 1 sezonunun ardından yeniden hayata geçiriyoruz.

Motorsport.com Türkiye olarak sizlerin görüşlerinize değer veriyoruz ve bu kapsamda sizlerin düşünceleriyle 2020 F1 sezonunun enlerini belirlemeye çalışacağız.

Anket sorularını belirlerken büyük ölçüde sezonda öne çıkan anları seçmeye çalıştık ancak eğer gözümüzden kaçan bir olay olduysa şimdiden affınıza sığınıyoruz. Cevaplarda eksik olduğunu düşündüğünüz bölümlerde "Diğer" şıkkını işaretleyip altına yorum olarak ekleyebilirsiniz.

Bazı soruların şıklarında "Bu da olur mu, ne alakalı?" diye tepki vereceğinizi biliyoruz ancak "En iyi ya da en kötü" gibi sorularda yönlendirme yapmamak adına tüm pilot, takım ya da araçları şıklara ekledik.

Anket 31 Aralık 2020'ye kadar aktif olup, yeni yıl itibariyle sonuçlar açıklanacaktır. Şimdiden yaklaşık 5 dakikanızı ayırıp vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederiz. 

2020 F1 yarışlarını hatırlamanız için yarış özetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Anketi bu haber içerisinde görüntüleyemiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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