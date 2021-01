Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

Ziyaretçilerimizin görüşlerine her zaman önem verdiğimiz için daha önceden uyguladığımız bir çalışmayı bu sene yeniden hayata geçirdik. Bu kapsamda 2020 Formula 1 sezonuna dair öne çıkan başlıkları sizler için bir araya getirdik.

5 gün boyunca yayında kalan anket, 1 Ocak 2021 itibariyle tamamlandı. Oldukça uzun bir anket olmasına ve ölü dönem olmasına rağmen ankete 1237 katılım oldu. Bu sayı ziyaretçi ortalamasına göre düşük gibi görünse de, benzer uygulamalarda (çok sorulu anketlerde) şu ana kadar aldığımız en iyi rakamdı. Çok sorulu anketlere katılma oranı genelde düşük oluyor. Anket sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Yaş ortalaması

Yaş ortalamaları

Ankete katılan 1237 kişinin 479'u 18 - 24 yaş aralığında olduğunu belirtirken 345 kişi 25 - 34 yaş aralığında olduğunu, 256 kişi ise 18 yaş altında olduğunu belirtti. Bu, ülkemizde en çok gençlerin spora ilgi gösterdiğini işaret ediyor.

İnsanların destekledikleri pilotlar emekli oldukça ve yaş ilerledikçe, Formula 1'i olan ilgi de gittikçe azalıyor.

Cinsiyet

Cinsiyet ortalaması

Formula 1 bildiğiniz üzere genellikle erkeklerin baskın olduğu bir spor. Aynısı takipçilere de yansıyor. Ankete katılan 1237 kişinin 1116'sı erkek olduğunu belirtti.

Hangi pilotu destekliyorsunuz?

Hangi pilotu destekliyorsunuz?

Bu tür anketlerde genelde Ferrari ve pilotları ilk sırada çıkarlar. Ankete katılanların 323'ü Charles Leclerc'i desteklediğini belirtirken 194'ü Sebastian Vettel'i desteklediğini belirtti. Böylece Ferrari pilotlarının sitede en çok taraftara sahip kitle olduğunu görmüş olduk.

Ferrari pilotlarını, 164 oy ile Lewis Hamilton 163 oy ile Max Verstappen takip ettiler. Eskiden desteklediğiniz pilot ve benzeri tarzda sorularda Kimi Raikkonen açık farkla ilk sırada çıkardı. Bu anket sonucu, eski Raikkonen taraftarlarının artık spordan koptuğunu ya da başka pilotu desteklemeye başladığını işaret ediyor.

Hangi takımı destekliyorsunuz?

Hangi takımı destekliyorsunuz?

Ankete katılan kişilerden hemen hemen yarısı (513 kişi) Ferrari'yi desteklediğini belirtti. Bu konuda aslında şaşılacak bir şey yok. Hatta eskiye nazaran Ferrari taraftarları sayısında azalma olduğunu söyleyebiliriz.

Uzun zamandır şampiyonluk mücadelesinden uzakta kalan McLaren'ın Türk taraftarları hâlâ spordan kopmamış gibi görünüyor. 199 oy ile McLaren ikinci sırada yer alırken onu 198 oy ile Red Bull taraftarları takip etti.

Mercedes ise 187 oy ile ancak 4. sırada yer aldı.

2020'nin en iyi pilotu

En iyi pilot

Desteklediğiniz takım sorusunda Ferrari, McLaren ve Red Bull ilk 3'te yer alsa da, oylamaya katılanlar en iyi pilot konusunda tarafsız bir şekilde oy vermiş gibi görünüyor.

Lewis Hamilton 637 oy ile ilk sırada yer alırken onu 223 oy ile Max Verstappen, 138 oy ile Sergio Perez, 93 oy ile Charles Leclerc, 46 oy ile Daniel Ricciardo takip ettiler.

En iyi takım

En iyi takım

En iyi takım oylaması, Lewis Hamilton'ın başarılarında takımın etkisinin daha büyük olduğunu düşünenler olduğunu gösterdi. En iyi pilot oylamasında Hamilton 637 oy alırken en iyi takım oylamasında Mercedes 866 oy ile ilk sırada yer aldı.

205 oy ile McLaren ikinci sırada yer alırken onu 76 oy ile Red Bull takip etti. Eskiden ne olursa olsun Ferrari'yi destekleyen insanlar başarılı olsa da olmasa da takımına oy verirdi ancak 1980'den bu yana en kötü sezonunu geçiren Ferrari'nin durumu anketlere de yansıdı. Ferrari sadece 19 oy alabildi.

En iyi araç

En iyi araç

En iyi araç seçeneğinde hemen hemen herkes hemfikir olmuş gibi görünüyor. Mercedes W11, 1130 oy ile senenin en iyi aracı olarak kabul gördü.

Onu sadece 30 oyla Red Bull, 25 oy ile McLaren takip etti.

En iyi takım patronu

En iyi takım patronu

Formula 1 tarihinin en başarılı takım patronu olma unvanını ele geçiren Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, 827 oy ile ilk sırada yer aldı.

McLaren'ın dipten yükselmesinde CEO Zak Brown gibi etkili olan Andreas Seidl 192 oy alırken, Red Bull'un takım patronu Christian Horner 3. sırada yer buldu.

Ferrari'ye son yılların en kötü dönemini yaşatan Mattia Binotto ise sadece 9 oy aldı.

En iyi teknik patron

En iyi teknik adam

Mercedes'in başarılı ve yenilikçi teknik kadrosunun başında yer alan James Allison 722 oy ile bu senenin en iyi teknik patronu seçildi.

Onu 213 oy ile McLaren'ın teknik patronu James Key takip ederken Red Bull'un teknik patronu Pierre Wache 3. sırada yer aldı.

En iyi motor

En iyi motor

Son 7 senenin yenilmeyen takımı olan Mercedes'in 2020 motoru 1070 oy ile ilk sırada yer aldı.

Mercedes'i Honda ve Renault motorları takip ederken Ferrari motoru sadece 19 oy alabildi.

En iyi çaylak

En iyi çaylak

2020'de tam sezon geçiren birden fazla çaylak isim yoktu. Bu açıdan Williams'ın çaylak pilotu Nicholas Latifi 558 oy ile ilk sırada yer almayı başardı.

Ancak Romain Grosjean'ın yerine iki yarışa çıkan Pietro Fittipaldi ve Lewis Hamilton'ın yerine Sakhir GP'de Mercedes'e geçen George Russell'ın yerini alan Jack Aitken de azımsanmayacak kadar oy almayı başardılar. Bu, Latifi'nin taraftarları ikna edemediğini işaret ediyor.

En iyi görüntüye sahip araç

En iyi görünüm

En hızlı araçlar, genelde en güzel araçlar da olurlar. Mercedes W11, 380 oy ile listenin başında yer alırken onu 199 oy ile Ferrari takip etti. Ferrari'yi destekleyen taraftar sayısına bakarsak, Ferrari performans dışında görüntü açısından da taraftarlarını memnun edememiş gibi görünüyor.

Ferrari'yi Red Bull ve AlphaTauri araçları takip ettiler.

Hayal kırıklığı yaratan pilot

Hayal kırıklığı yaratan pilot

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından birisi olan Sebastian Vettel, bu sene gösterdiği, daha doğrusu gösteremediği performans ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

Sezon boyunca takım arkadaşının gölgesinde kalan, takımla kötü bir şekilde yolları ayrılan ve sadece Türkiye GP'de podyuma çıkabilen Vettel, 414 oy ile en çok hayal kırıklığı yaratan pilot oldu.

Onu Red Bull koltuğunu kaybeden Alex Albon ve Mercedes'te net bir şekilde Hamilton'a mağlup olan Valtteri Bottas takip ettiler.

Hayal kırıklığı yaratan takım

Hayal kırıklığı yaratan takım

Ankete katılan isimlerin hayal kırıklığı yaratan takım konusunda görüşleri çok netti. Katılanların 1080'i sezonu ancak 6. sırada tamamlayabilen Ferrari'nin performansı karşısında hayal kırıklığı yaşamış durumda.

Ferrari'yi Haas ve Williams takımları takip ettiler.

En iyi yarış

En iyi yarış

2011'den sonra ilk defa takvimde yer bulan Türkiye GP, Formula 1'in düzenlediği oylamada yılın en iyi yarışı seçilmişti.

Aynı sonuç bizim anketimize de yansıdı. 1077 oy ile Türkiye GP yılın en iyi Formula 1 yarışı seçildi.

Türkiye GP'yi İtalya GP ve Sakhir GP takip ettiler.

En kötü yarış

En kötü yarış

Yılın en kötü yarışı oylamasında sezonun son yarışı Abu Dhabi GP zirvede yer aldı. İspanya GP en kötü yarışlar sorusunda 2. olurken ilginç bir şekilde en iyi yarış oylamasında 3. olan Sakhir GP bu soruda da 3. oldu. Bu sorularda en çok oy alan seçenekler yüksek oya sahip olduğu için, takip eden seçenekler çok az farkla birbirlerini takip ettiler. Bu nedenle böyle tuhaf bir sonuç çıkmış oldu.

En iyi pole pozisyonu turu

En iyi pole turu

Bu sene Mercedes pilotları dışında sadece iki yarışta farklı takıma ait pilotlar pole pozisyonunu kazandılar. Lance Stroll, Türkiye GP'de kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanırken Max Verstappen, sezonun son yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanmıştı.

Stroll'un Türkiye GP'de elde ettiği pole pozisyonu turu, açık bir şekilde en iyi seçilirken onu Max Verstappen'in Abu Dhabi GP'deki pole turu takip etti. Mercedes pilotlarının pole pozisyonu turları pek ilgi görmedi.

En iyi sürüş

En iyi sürüş

2020'nin en iyi sürüşü konusunda ankete katılanlar farklı görüşlere sahip oldular ancak Sergio Perez'in Sakhir GP'de kendisine galibiyeti getiren sürüşü, Lewis Hamilton'ın gerilere düşmesine rağmen kazandığı ve şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye GP'deki sürüşü ile Sebastian Vettel'in senenin ilk ve tek podyum sonucunu aldığı Türkiye GP'deki sürüşü öne çıkanlar oldular.

Bu sürüşler içerisinde Perez 209 oy ile ilk sırada yer alırken onu 2 oy geriden Hamilton ve 4 oy geriden Vettel takip ettiler.

Bu üç sürüşün arkasında Sakhir GP'de Mercedes ile ilk yarışında zafere yaklaşan George Russell ve İtalya GP'de kariyerinin ilk zaferini alan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yer aldılar.

En iyi geçiş

En iyi geçiş

En iyi geçiş sorusunda katılımcıların büyük çoğunluğu tek bir seçeneğe odaklanırken, diğer geçişler birbirine daha yakın ilgi gördü.

George Russell'ın Sakhir GP'de Mercedes'le ilk yarışında takımın deneyimli pilotu Valtteri Bottas'ı geçişi 515 oy ile yılın en iyi geçişi olarak seçildi. Onu 113 oy ile Charles Leclerc'in, Avusturya'da Sergio Perez'i geçişi takip ederken 81 oy ile Max Verstappen'in Steiermark GP'de Bottas'a yaptığı atak 3. oldu.

Anketteki seçenekler dışında, Vettel'in Türkiye GP'de son turda takım arkadaşı Leclerc'i geçişi 6 kişiden oy aldı.

Yılın kazası

Yılın kazası

Yılın kazası kategorisinde 891 oy ile Romain Grosjean'ın Bahreyn GP'de geçirdiği korkunç kazası listenin başında yer aldı.

Onu 102 oy ile Charles Leclerc'in Sakhir GP'de Max Verstappen ve Sergio Perez ile karıştığı kazası takip ederken Toskana GP'de Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen ve Nicholas Latifi'nin güvenlik aracı sonrası yeniden startta karıştıkları kaza 3. sırada yer aldı.

En iyi sıralama pilotu

En iyi sıralama pilotu

Yılın en iyi sıralama pilotu, 10 pole pozisyonu ile bu sene en çok pole pozisyonunu kazanan şampiyon Lewis Hamilton oldu.

Hamilton 650 kişinin oyunu alırken onu 227 oy ile zaman zaman Ferrari aracına göre beklentilerin üzerinde sıralama pozisyonu almayı başaran Charles Leclerc takip etti.

164 oy ile son yarışta pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen 3. olurken 5 kez pole pozisyonunu kazanan Valtteri Bottas, 72 oy alan George Russell'ın gerisinde ancak 5. olabildi.

En iyi start alan pilot

En iyi start

Hamilton bu sene ilk sıradan başlamadığı yarışlarda da kazanmayı başarmıştı. Şampiyon pilot 405 oy ile yılın en iyi start alan pilotu seçildi.

Onu 205 oy ile, özellikle Portekiz GP'deki olağanüstü ilk turu ile beğeni toplayan Kimi Raikkonen takip ederken 133 oy ile Charles Leclerc 3. oldu.

En iyi geçiş yapan pilot

En iyi geçiş yapan pilot

Yılın en iyi geçiş yapan pilotu sorusunda ilk iki sırada yer alan isimler Mercedes harici takımlardan çıktılar.

Red Bull pilotu Max Verstappen 265 oy ile yılın en iyi geçiş yapan pilotu seçilirken onu 258 oy ile Sergio Perez takip etti.

Bu iki ismi 152 oy ile Lewis Hamilton takip ederken 126 oy ile Daniel Ricciardo 4. oldu.

Sosyal medyayı en iyi kullanan pilot

Sosyal medyayı en iyi kullanan pilot

Lewis Hamilton, pist üstündeki kadar pist dışındaki ve sosyal medyadaki hayatıyla da ilk sırada yer almayı başardı.

467 oy ile Hamilton, sosyal medyayı en iyi kullanan Formula 1 pilotu olarak seçilirken onu 345 oy ile McLaren'ın eğlenceli pilotu Lando Norris takip etti.

Bu iki ismi Charles Leclerc ve Daniel Ricciardo takip ettiler.

Sosyal medyayı en iyi kullanan takım

Sosyal medyayı en iyi kullanan takım

Bundan birkaç sene önce sosyal medyayı en iyi kullanan takım olarak hep Renault gösterilirdi ancak görünen o ki Mercedes'in pist üstündeki gelişimi ve yenilikçiliği pist dışına ve sosyal medyaya da yansımış.

Mercedes 574 ile sosyal medyayı en iyi kullanan takım olarak seçilirken onu 212 oy ile McLaren ve 208 oy ile Red Bull Racing takip ettiler.

Ferrari 111 oy ile 4. sırada kendisine yer buldu.

Yılın olayı

Yılın olayı

Bu sene sadece 17 yarış olsa da yılın olayı diyebileceğimiz çok fazla seçenek vardı. Buna rağmen seçenekler içerisinde 366 oy, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 5 farklı yarışın takvimde kendisine yer bulması ilk sırada yer aldı.

Romain Grosjean'ın Bahreyn'deki kazası yılın kazası seçilmişti. O kazadan Grosjean'ın sağ bir şekilde kurtulması 171 oy ile yılın ikinci olayı seçildi.

Bu sorudaki diğer seçenekler birbirine çok yakın oy aldılar. Anketteki seçenekler dışında 6 kişi "Hepsi" şeklinde cevap verdi.

Yılın komik olayı

Yılın komik olayı

Sezon sonunda yolları ayrılan Carlos Sainz ve Lando Norris, çoğu zaman birbirlerine yaptıkları şakalarla ön plana çıkmışlardı. Bu durum ankete de yansıdı ve 341 oy ile McLaren pilotlarının birbirlerine karşı yaptıkları ilk sırada yer aldı.

Lewis Hamilton'ın Daniel Ricciardo'nun daveti üzerine Shoey yapmasının ardından yüzünü ekşitmesi ikinci olurken Vettel'in Bahreyn'de piste köpek çıkması üzerine söylediği "Who let the dogs out?" adlı şarkı 3. oldu.

En iyi telsiz mesajı

En iyi telsiz mesajı

Telsiz mesajları konusunda da farklı görüşler ortaya çıkarken en çok oy alan mesaj, Sebastian Vettel'in Ferrari ile son yarışının ardından söylediği İtalyanca şarkı oldu.

Hamilton'ın Türkiye'de 7. şampiyonluğunu kazanmasının ardından söylediği sözler ikinci sırada yer alırken Kimi Raikkonen'in Britanya GP'de takımı fırçalaması 3. sırada yer aldı.

Bu sezon kaç yarış izlediniz?

Yarış izleme sayısı

Formula 1 taraftarları genel olarak sadakatleri ile bilinir. Formula 1'i gönülden takip eden isimlerin genel olarak yarış izlemek için arkadaşını sattığı, ailesine yalan söylediği, bir şeylerden kaytardığı kısacası çeşitli fedakarlıklar yaptığını belirten birçok örneği vardır. Sınavlar, bayramlar, partiler gibi birçok şey Formula 1 taraftarlarını yarışı izlemekten alıkoymaz.

Ankete katılan ziyaretçilerimizin 571'i bu sene gerçekleştirilen 17 yarışın tamamını izlediğini belirtti.

104 kişi tek yarış kaçırdığını, 140 kişi ise 2 yarış kaçırdığını belirtti. Katılımcıların yaklaşık olarak 3/4'ü bu sene en az 14 yarış izlemiş durumda.

Lewis Hamilton ve Mercedes'in bir kez daha dominant performans sergilemesine bakarsak, aslında bu oran hiç fena değil.

Yarışları hangi kanaldan izliyorsunuz?

Hangi kanaldan izliyorsunuz?

Ankete katılan ziyaretçilerimizin 3'te 1'i yarışları S Sport Plus platformundan izlediğini belirtirken, son senelerde S Sport'un farklı ücretli platformlardan yayınlanıyor olması, Formula 1 taraftarlarının lehine olmuş gibi görünüyor.

S Sport Plus listenin başında yer alırken D Smart, Tivibu ve Vodafone TV gibi platformlardan sporu takip eden taraftar oranı birbirine oldukça yakın.

Ankete katılan 1237 kişinin 186'sı ise yarışları kaçak yollardan yani internet üzerinden yayın yapan farklı platformlardan izlediğini belirtti.

Motorsport.com değerlendirmeniz

Motorsport.com değerlendirmeniz

Gelecek sezon ve senelerde yönümüzü daha iyi belirlemek için, şu ana kadar yaptıklarımızı değerlendirmeniz için sizlere bazı sorular sorduk. Motorsport.com Türkiye olarak hem internet sitemizde, hem de paralel olarak yayın yapan tüm sosyal medya mecralarımızda size en iyi hizmeti vermek için çabalıyoruz. Bunu yaparken zaman zaman bazı eksiklerimiz ve hatalarımız oluyor, bunu kabul ediyoruz ancak belli bir mesai kavramı olmadan her an yayın yapmaya çalışınca, doğal olarak bazen istemeden de olsa bazı eksikler ve hatalar olabiliyor. Bu durumda ilk rahatsız olan biz olduğumuzu, sürekli olarak daha iyi olmanın yollarını aradığımızı söyleyebiliriz.

Yapmış olduğumuz çalışmaların sizin tarafından takdir edilmesi bizi çok memnun etti. Yukarıdaki resimden de göreceğiniz üzere tüm sorularda katılımcıların çoğu ağırlıklı olarak "İyi ve Çok iyi" seçeneklerini seçmişler. Bu bizde rehavete neden olmayacak, tam tersi bu görüşü korumak ve daha da iyi hale getirmek için daha fazla motive olmamızı sağlayacak.

Motorsport.com hakkında düşünceleriniz?

Anketin son bölümüne bizim hakkımızda düşüncelerinizi belirtmeniz için açık uçlu bir soru sorduk ve yazı alanı bıraktık. Öncelikle kısa ya da uzun, olumlu ya da olumsuz yazdığınız her bir mesajı tek tek okuduğumuzu belirtmek istiyoruz. Yaptığımız işi kimisi tekel olarak görüyor, kimileri farklı yorumluyor...

Biz 2016'da TurkiyeF1.com ve TRF1.net internet siteleri birleşerek, ekip arkadaşlarımızın çoğunu sistemde tutmaya çalışarak Motorsport.com'u oluşturduk. Motorsport.com olmamızın ardından, o dönemde yaptığımız işleri daha da ileriye taşımaya çalıştık ve bunu başardığımıza inanıyoruz. O dönemde haber, fotoğraf ve video açısından bu işi profesyonel olarak yapan ve yapmaya çalışan sadece iki site vardı. İki site birleşip yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmeyi başardı. Motorsport.com olarak tekel olma hedefinden ziyade, alanında başarılı olmayı hedefledik. İnanın o dönemde verdiğimiz çabanın, katbekat fazlasını veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz.

Göstermiş olduğumuz çabanın genel olarak fark edildiğini gördük. Bu açıdan tüm yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Ancak bunun dışında tabii ki olumsuz ve eleştirel yorumlar da vardı. İçeriklerin dili, yapılan hatalar, iletişim konusundaki eksiklikler, farklı serilerden daha fazla içerik gibi konularda yapmış olduğunuz tüm yorumları bu sene daha da iyi olmak için kullanacağımızdan emin olabilirsiniz.

Ayrıca bu sene boyunca sizlerin talebi üzerine daha fazla anket yapacağız.

Herkese yeniden iyi seneler diliyoruz.

Anketin tüm sorularını ve cevaplarını buradan görüntüleyebilirsiniz.