Motorsport.com Türkiye, TRT World'e konuk oldu

TRT World ekibi, Türkiye GP sonrası yayınlanacak olan ve Türkiye GP'yi konu edinen Beyond the Game adlı programa katılması için Motorsport.com Türkiye'yi davet etti.

Toplantıya Motorsport.com Türkiye'den Abdullah Çelik katıldı ve Türkiye GP hakkında soruları cevapladı.

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