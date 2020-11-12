Raikkonen: "Daha önce Türkiye'de yarışmam benim için avantaj değil"

Editörümüz İnci Beğen'in sorularını yanıtlayan Raikkonen ve Giovinazzi, İstanbul Park'ın geri dönme ihtimali, İstanbul'un güzellikleri ve pist hakkındaki düşüncelerini dile getirdiler.

Hafta içerisinde yayınlanan geçici 2021 takviminde Vietnam'ın takvimden çıkartılmasından sonra oluşan boşluğa Portimao ve İstanbul Park'ın getirileceği söylentileri ortaya çıkmıştı.

Kimi Raikkonen, seçeneğinin hangi pist olacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Açıkçası bizim nereyi istediğimiz pek önemli değil, umarım iki piste birden geri gidebiliriz. Ancak günün sonunda kararları biz vermiyoruz, F1 bizim nereye gideceğimize kendisi karar veriyor, bu yüzden genelde kararlar paraya göre alınıyor. Nereye gideceğimizi göreceğiz."

Antonio Giovinazzi ise "Benim açımdan baktığınızda, ben hâlâ bu pisti tam anlamıyla bilmiyorum, bu yüzden Pazartesi günü sizi haberdar edeceğim." yanıtını verdi.

F1 takvimine ilk defa 2005 yılında dahil edilen Türkiye Grand Prix'sini kazanan ilk isim Kimi Raikkonen olmuştu. Bu galibiyetiyle zamanında kariyerinin yedinci galibiyetini alan efsane pilot, şu anda F1 tarihinin en çok yarış startı almış ismi konumunda.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, in a Press Conference 1 / 7 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, in a Press Conference 2 / 7 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, in a Press Conference 3 / 7 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, in a Press Conference 4 / 7 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo 5 / 7 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, in a Press Conference 6 / 7 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo 7 / 7 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Fin pilot, 2005 galibiyetinin kendisine pistte avantaj sağlayıp sağlamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bunun olacağını pek zannetmem, çünkü şu günlerde simülatörler çok gelişti, aynı zamanda antrenman seanslarına da sahibiz."

"İlk birkaç tur bu geçerli olabilir, ancak sonrasında pek de fark yaratmayacaktır."

Türkiye hakkında konuşan ikiliden Raikkonen ise şu yorumlarda bulundu: "Sanırım bu sefer şehrin içerisinde kalmıyoruz, ancak geçmişte orada kaldım, hatta en son Türkiye Rallisi için geldiğimde kalmıştım."

"Şehrin içerisinde kalırsanız özellikle sabahları köprüde oldukça büyük bir trafik oluyor, ancak bu sefer pistin yakınındayız, havalimanı da oldukça yakın hatta sabah oradan geldim."

"Şu anda çok fazla zamanımız yok, ancak ilk senemizde çok fazla vaktimiz vardı, şehir oldukça büyüktü ve gayet güzeldi, orası neresiydi bir dere mi? Vapurların gittiği yer? Boğaz olması lazım. Orası oldukça güzeldi, ancak şu anda çok fazla vaktimiz olmadı."

İtalyan pilot Antonio Giovinazzi ise şunları söyledi: "Ne yazık ki bu benim İstanbul'a ilk gelişim ve COVID nedeniyle dışarı çıkamıyoruz."

"Etrafı görebilmek isterdim ancak havalimanından otele, otelden de piste gidiyoruz, belki de gelecekte her şey daha iyiye döndüğünde buraya geri gelip şehri gezmek isterim."

Giovinazzi daha iyi start almak için yarış tekrarlarını izliyor

2020 sezonunda İtalyan pilot, ilk turda 45 sıra kazanarak sezonun en çok sıra kazanan ismi oldu. Giovinazzi, sırrının yarış startlarını izlemek olduğunu söyledi: "Geçmiş senelerden veya farklı kategorilerden oldukça fazla yarış startı izlemeye ve en iyi çizgiyi bulmaya çalışıyorum."

"Ancak eninde sonunda içerisinde bulunduğunuz durum kesinlikle diğerlerinden farklı ve an itibariyle ilk tur performanslarımdan oldukça memnunum, bu şekilde zorlamaya devam edeceğim."

Alfa Romeo birkaç gün önce yaptığı açıklamada 2021 kadrosunda 2020'deki sürücüleri ile devam edeceğini açıklamıştı.

Kontratının yenilenmesi hakkında konuşan Giovinazzi şunları söyledi: "Tabii ki de mental olarak daha rahatladım, ancak hâlâ sonuna kadar zorlamam gerekiyor ve takım için en iyi sonuçları almam lazım."

"An itibariyle markalar sıralamasında sekizinci sırada bulunuyoruz, bu pozisyonumuzu korumak ve son dört yarışta olabildiğince fazla puan toplamaya çalışacağız."