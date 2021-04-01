Motorsport.com Türkiye'nin, McLaren F1 aerodinamik mühendisi Emel Cankaya ile röportajı
Ekleyen: Abdullah Çelik , Şef Editör
Motorsport.com Türkiye olarak geçtiğimiz günlerde McLaren F1 takımında aerodinamik mühendisi olarak önemli bir görev yapan Emel Cankaya ile röportaj gerçekleştirmiştik.
Kemal Şengül, İnci Beğen ve Memet Kağan Bilgili'nin katılmış olduğu röportajda Formula 1 taraftarlarının merak edeceği soruları Emel Hanım'a ilettik ve güzel cevaplar aldık.
Emel Hanım'a röportaj teklifimizi kabul ettiği ve bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz.
paylaşım
yorumlar
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Motorsport.com Türkiye'nin, McLaren F1 aerodinamik mühendisi Emel Cankaya ile röportajı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Daha fazlası Abdullah Çelik
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Slayt Şov
Haberi dinle