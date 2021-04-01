Motorsport.com Türkiye'nin, McLaren F1 aerodinamik mühendisi Emel Cankaya ile röportajı

Kemal Şengül, İnci Beğen ve Memet Kağan Bilgili'nin katılmış olduğu röportajda Formula 1 taraftarlarının merak edeceği soruları Emel Hanım'a ilettik ve güzel cevaplar aldık.

Emel Hanım'a röportaj teklifimizi kabul ettiği ve bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz.