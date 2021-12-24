Motorsport.com Türkiye ekibi yılın en iyi 10 F1 pilotunu seçti

2021 Formula 1 sezonu, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen heyecan verici yarışın ardından sona erdi ve şampiyonluk, tartışmalı şekilde Red Bull pilotu Max Verstappen'e gitti.

Takım patronları tarafından yapılan oylamada, yılın pilotu Verstappen seçilmişti ve biz de kendi ekibimizle, F1'e benzer bir oylama yaptık.

Farklı kısımlarda çalışan 11 editör arkadaşımızın katıldığı oylamada herkes yılın en iyi 10 sürücüsünü yazdı. Oylamada 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 şeklindeki güncel F1 puan sistemi kullanıldı.

Yapılan oylamanın ardından Max Verstappen, 275 puanın 254'ünü alarak yılın pilotu seçildi. Hollandalı pilot sezon boyunca 10 galibiyet, 10 pole pozisyonu ve 18 podyum almayı başarmıştı.

Lewis Hamilton, Abu Dhabi'deki son tura kadar şampiyon olacak gibiydi ancak sezonu ikinci sırada tamamladı. Yaptığımız oylamada İngiliz pilot 219 puan aldı ve sezonun en iyi ikinci pilotu oldu.

Üçüncülük mücadelesi ise çetin geçti. Carlos Sainz, Lando Norris'ten dört puan daha fazla alarak yılı üçüncü bitirdi.

Fernando Alonso, beşincilik savaşında Pierre Gasly'ı geride bıraktı.

Red Bull pilotu Sergio Perez yedinci olurken, Charles Leclerc de Belçika'da podyuma çıkan George Russell'ın önünde sekizinci sırada yer aldı.

Valtteri Bottas, bu yıl gösterdiği performansla, editörlerimiz tarafından yılın en iyi 10. pilotu seçildi

Editörlerimize göre yılın en iyi 10 pilotu:

1) Max Verstappen: 254

2) Lewis Hamilton: 219

3) Carlos Sainz: 139

4) Lando Norris: 134

5) Fernando Alonso: 86

6) Pierre Gasly: 80

7) Sergio Perez: 55

8) Charles Leclerc: 46

9) George Russell: 43

10) Valtteri Bottas: 27

Sizler de kendi sıralamanızı yaparak, etkinliğimize katılabilirsiniz.