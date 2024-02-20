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Formula 1 Sezon öncesi testi
Motorsport.com haberler

Motorsport.com Türkiye, 2024 F1 Bahreyn testlerini yerinde takip edecek!

Motorsport.com Türkiye olarak, Türkiye'deki Formula 1 ve motor sporları taraftarı dostlarımıza gurur duyduğumuz bir haberi iletmek istiyoruz. Bahreyn'de gerçekleştirilecek 2024 Formula 1 sezon öncesi testlerini pistten takip edeceğiz.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
JJJ (1)

2016'dan bu yana Motorsport.com bünyesinde yer almamızın ardından her sene çıtayı bir üst kademeye çıkarmaya çalıştık ve sonunda bazı şeyler bir araya gelmeyi başardı.

2023'te Motorsport.com Türkiye Direktörü Cihangir Perperik, birçok yarışı yerinde izleyerek padoktan farklı içerikleri sosyal medya takipçilerimizle buluşturmuştu. Cihangir Perperik bu sene de birçok yarışı yerinden izleyecek ve sezonun ilk iki yarışı olan Bahreyn ve Suudi Arabistan GP'lerinde padokta olacak.

2024 Formula 1 sezonunda çıtayı bir kademe daha yukarı taşıyoruz çünkü Formula 1 sezon öncesi testlerini yerinden takip edeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Motorsport.com Türkiye Şef Editörü Kemal Şengül, yarın başlayacak testler için Bahreyn'de olacak ve olay yerinden edindiği bilgileri bizlerle paylaşacak.

Yarışlar için akredite olmak biraz daha kolay olsa da test için akreditasyon süreci biraz daha sancılıydı. Öyle ki, normalde yaklaşık bir ay önce biten akreditasyon sürecine rağmen özel çabalarla son dakika akredite olmayı başardık. Son dakika akredite beraberinde vize sıkıntısını getirdi ve bu akşam 22:30'da bilet olmasına rağmen 21:00'a kadar gerekli Bahreyn vizesi yoktu. Gün boyu birçok yer arandı, mail atıldı, tekrar arandı, tekrar mail atıldı derken beklemekten başka çaremizin olmadığını anladık. Kemal her türlü ihtimali alıp havaalanına gitmişti ki oraya vardığında vizesinin onaylandığını öğrendi ve sorunsuz bir şekilde işlemler tamamlandı.

Artık oraya varıp, bizden birinin F1 testlerini yerinden takip etmesinin zamanı. Motorsport.com Türkiye olarak, hem kendi adımıza hem de ülkemizdeki tüm paydaşlarımız adına büyük gurur duyuyoruz.

Testlerde yaşananları anlık olarak sitemizdeki canlı anlatım sayfasından takip ederken, diğer taraftan Kemal'den gelecek bilgileri ve görselleri anlık olarak Motorsport.com Türkiye ve Kemal Şengül Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

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