Motorsport.com, Madrid'de inşa edilmesi planlanan pistin detaylarını açıkladı!

Yaklaşık 7500 kişinin yaşadığı Morata de Tajuna şehri, Formula 1 ve MotoGP’yi tekrardan Madrid’e getirme hedefiyle, pistin ana lokasyonu olarak seçildi. Pist, organizatör Stream Motor Fire tarafından yapılan özel yatırımla inşa edilecek.

Formula 1 en son 1981’de Madrid’de yarışmıştı ve Jarama’da düzenlenen İspanya GP’sini kazanan isim, Ferrari pilotu Gilles Villeneuve olmuştu.

O günden beri İspanya GP’si Jerez ve Barcelona’da düzenleniyor, Avrupa GP’si ise 2008-12 yılları arasında Valensiya’da bir şehir pistinde gerçekleştirilmişti.

Motosport.com’un raporuna göre, eski taş ocaklarından oluşan 60 hektarlık arazi, projenin geliştiricileri tarafından satın alındı.

Rapor’da ek olarak şu bilgiler yazıyor: “Yüksek hızlı pist 4.5 km, bitiş çizgisi ise 650 metre uzunlukta olacak. Pistte 6 sağa, 7 sola dönüş olacak ve pistin en geniş bölümü 20 metre genişliğe ulaşırken, start düzlüğü 14 metre genişlikte olacak.”

“İlk tasarıda sağa geniş bir dönüş yer alıyor ve pitlerden virajın iç kısmına geçiş sağlanıyor. İlk sektörde birçok hızlı S figürü yer alıyor ve hem eğim hem de yön değişiyor, ikinci sektörde birkaç ağır frenleme alanı ve bir parabolik viraj yer alıyor.

"Pistte aynı zamanda, araçların çıkarken 200 km/h’tan yüksek hızlara sahip olacağı 5 tepeli bir viraj ve 850 metre uzunluğa sahip bir finiş düzlüğü de olacak.”

Morata de Tajuna Belediye Başkanı Angel Sanchez, Motorsport.com’a şunları söyledi: “5 yıl önce organizatörler bizimle iletişime geçti çünkü bir pist inşa etmek için arazi arıyorlardı. Biz de bunu, bölgenin ekonomisini hareketlendirmek adına ilginç bir proje olarak gördük.”

“Madrid Halkı Spor Komitesi ve İspanyol motor yarışları ve motosiklet federasyonları, bu projeyi destekliyor.”

Plana göre pist, 3 yıl içinde kullanıma hazır olacak ve 5 yıl içinde Formula 1 ve MotoGP’ye ev sahipliği yapacak.

Sanchez, “İlk başta bu kişilerin, arazilerin değeriyle oynamaya çalışan insanlar olup olmadığını kontrol etmeye çalıştık.”

“Hatta arazinin satış sözleşmesinde maddelerden birinde, arazinin amacına uygun şekilde kullanılması ve lisansı elde ettikten sonra 5 yıl içinde her şeyin tamamlanmış olmasını şart koştuk. 10 yıl içinde bu projeyi bırakırlarsa, arazi tekrardan şehir komitesine geçecek. Biz, şehir için bir proje istedik.” dedi.

Konu hakkında İspanya Kraliyeti Motor Sporları Federasyonu başkanı Manuel Avino şu sözleri söyledi: “Bu proje konusunda çok heyecanlıyız. Bunun motor sporları dünyası için çok iyi olacağını düşünüyorum.”

“İspanya, motor sporları altyapısı olarak lider bir ülke ve Madrid gibi efsanevi bir şehirde böyle bir pistin olması, İspanya markasını daha da ön plana çıkaracak.”

“Bu projenin sürdürülmesi konusunda heyecanı ve ümitli olmalıyız çünkü bu, farklı şampiyonalarıyla motor sporlarına fayda sağlayacak. Bu noktadan sonra, bu projeyi ileriye taşıyacak olan organizasyona her konuda destek olacağız ve çok uzak olmayan gelecekte pistin inşasının tamamlandığını görmemizi umuyorum.”

“Pistin hem yerel hem de uluslararası açıdan ilgi göreceğini düşünüyorum çünkü bu hem takımlar hem de şahıslar için ilgi çekici olacak. Madrid bölgesinde 2. defa bir seçenek sunmak çok ilgi çekici olacak.”