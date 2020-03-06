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Formula 1 / Son dakika

Çekiliş: Motorsport Türkiye'den bir yıllık S Sport Plus hediye!

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Çekiliş: Motorsport Türkiye'den bir yıllık S Sport Plus hediye!
Ekleyen:
, Editör
Yardımcı Editör: İnci Beğen
6 Mar 2020 19:06

Motorsport Türkiye olarak, bir takipçimize bir yıllık S Sport Plus veriyoruz.

Motorsport Türkiye olarak yeni bir çekilişle karşınızdayız!

Formula 1'de yeni sezon 15 Mart'ta yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak ve yarışlar, son yıllarda olduğu gibi yine Serhan Acar anlatımıyla S Sport'ta olacak. 

S Sport'la ilgili iyi olan şeylerden birisi, S Sport kanalının tek bir ücretli platformda değil, birden fazla ücretli platformda yer alıyor olmasıydı. 

S Sport ayrıca, S Sport Plus'ı yani internet üzerinden yayın yaptığı platformu kurarak, istediğiniz canlı yayını rahat şekilde izleme hakkını da size sunuyor.

Biz de 2020 Formula 1 sezonu öncesinde bir takipçimize bir yıllık S Sport Plus üyeliği hediye etmeye karar verdik.

Çekilişimize Motorsport Türkiye Instagram hesabımızdan katılabilirsiniz.

Bir yıllık S Sport Plus üyeliği kazanmak için anketimize hemen bu linkten katılın!

 

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Peki nedir bu S Sport Plus?

S Sport Plus'ın pek çok önemli özelliği bulunuyor. Öncelikle izlemek istediğimiz yarışın tamamını, canlı yayın biter bitmez tekrar seyredebilirsiniz.

Burada izlemeye başladığınız bir içeriği farklı bir cihaza geçtiğiniz zaman, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Aynı zamanda hem canlı yayınları hem de güncel arşiv içeriklerini Full HD kalitede izleyebilirsiniz.

Apple TV ve Google Chromecast ile S Sport Plus keyfini geniş ekrana taşıyabilir, beğendiğiniz programları favorilerinize ekleyip kendi kişisel izleme listenizi oluşturabilirsiniz.

Ayrıca S Sport'ta sadece Formula 1 yer almıyor. MotoGP ve Dünya Superbike Şampiyonası'nın yanı sıra futbol meraklısıysanız Premier Lig ve Bundesliga'yı, basketbol meraklısıysanız NBA, FIBA Şampiyonlar Ligi ve Eurocup'ı ve dövüş sporuna merakınız varsa UFC'yi yine S Sport Plus'tan takip edebilirsiniz. Ayrıca birçok alternatif spor, yarış ve belgesel de S Sport Plus'ta sizleri bekliyor.

S Sport Plus'ı aylık 17.99 TL'ye, yıllık ise Bahar kampanyası ile BAHARDA30 kodunu kullanarak 30 TL indirimle 159,99 TL yerine 129.99 TL'ye buradan satın alabilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Yerel zaman dilimi
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Per 12 Mar
Cum 13 Mar
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16:00
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20:00
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Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
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