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Formula 1 / Son dakika

Motorsport Türkiye Youtube kanalından, 3 adet ücretsiz F1 2019 oyunu!

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Motorsport Türkiye Youtube kanalından, 3 adet ücretsiz F1 2019 oyunu!
Ekleyen:
, Şef Editör
15 Mar 2020 12:58

Son dönemde Youtube'da Formula 1 ve Motor Sporları videolarıyla yükselişe geçen Motorsport.com Türkiye hesabı, çekilişle 3 takipçisine Codemasters'ın F1 2019 oyununu hediye edecek.

Motorsport.com Türkiye, internet sitesi üzerinden sürdürmüş olduğu aralıksız haber yayınını bir süredir Youtube üzerinden de sürdürüyor. Emre Baltaoğlu'nun başını çektiği Motorsport.com Türkiye Youtube kanalı, yaklaşık 4 aydır aralıksız günlük haber, özel içerik ve farklı tür videolarla video platformundaki açığı kapatmaya çalışıyor.

Motorsport.com Türkiye Youtube hesabından bugün yayınlanan Avustralya GP'nin kaderini değiştiren telefon görüşmesi içeriğinde, yeni bir çekiliş duyurusu yapıldı. Çekilişte hediye olarak 3 takipçimize Steam üzerinden F1 2019 oyununu hediye edeceğiz.

 

 

Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler ise oldukça basit:

  1. Instagram üzerinden Fanboxtr hesabını takip etmek,
  2. Youtube'daki çekiliş videosunda yorumlar kısmına Instagram kullanıcı adınızla birlikte katıldım yazmak (Örnek: abdullahcelik katıldım)

Çekilişe 17 Mart Salı gününe kadar katılabilirsiniz. Çekilişte kazananlar 18 Mart Çarşamba günü açıklanacak.

Daha fazla çekiliş videosu ve özel içerik için Motorsport.com Türkiye Youtube kanalını takip ederek bildirileri açmayı unutmayın.

Fanboxtr instagram hesabında yayınlanan içerikler ve çok daha fazlası, yakında açılacak olan Fanbox.shop internet mağazasında satışa sunulacaktır. Fanbox.shop ile Motorsport.com Türkiye edisyonu, takipçilerine ve Formula 1 severlere sunduğu hizmetlere bir yenisini daha eklemiş olacak.

Bizi takip edin:

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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FP1 Başlangıç:
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Cum 1 May
Cum 1 May
02:00
11:00
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Cmt 2 May
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12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
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15:00
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Paz 3 May
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