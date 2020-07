Röportaj: Mercedes-AMG Petronas F1 mühendisleri, Motorsport Türkiye'ye konuştu!

Gerçekleştirdiğimiz bu röportajda, Mercedes-AMG Petronas takımı, Petronas'ın yakıt teknolojisi ve motor sporlarında mühendis olmak üzerine pek çok konu hakkında kendileriyle sohbet etme fırsatı yakaladık.

En De Liow, Petronas ile 1 yıldan uzun süredir çalışmakta ve takımın önemli bir parçası olarak görev almakta. 2017 yılında Virginia Üniversitesi'nden mezun olan Liow, 6 aydır F1 yakıt mühendisi olarak görev almakta.

Stephanie Travers ise Petronas ailesine, iş arkadaşı En De Liow ile aynı vakitlerde katılmasına rağmen, Petronas'a katıldığı günden beri F1 yakıt mühendisi olarak görev almakta. 2016'da Bradford Üniversitesi'nden mezun olan Travers, Steiermark Grand Prix'sinde markayı temsilen podyuma çıktı ve bir F1 podyumuna çıkan ilk siyahi kadın oldu.

Röportaj:

Abdullah Çelik - Öncelikle bu röportaj için Petronas'a teşekkürlerimizi sunarız. Bu şansa sahip olduğumuz için Motorsport Türkiye olarak çok mutluyuz. İlk sorum Stephanie'ye olacak. Çıktığın ilk Formula 1 podyum seremonisi sonrasında nasıl hissediyorsun ve En De, gelecekte sen de Mercedes sürücüleri ile beraber podyumu paylaşmayı bekliyor musun?

Stephanie Travers - Podyuma çıkmış olmak benim ve ailem için çok önemli bir fırsattı. Bu anı sonsuza kadar unutmayacağım. Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı tarafından, podyuma çıkarılmak için ve Petronas'ı temsil etmek için seçilmiş olmaktan dolayı çok onore oldum. O sırada gerçekten dilim tutuldu çünkü böyle bir şeyi beklemiyordum, bu yüzden tüm ailemin dönüp baktığında gurur duyacakları bir şeyin parçası olmak çok güzeldi. Bununla beraber ortaya koyduğum emeğin, takım tarafından takdir edilmiş olması da gayet önemliydi.

En De Liow - Benim için ise tabii ki de büyük bir fırsat olacaktır, an itibariyle sürekli bir şekilde amacım olan bir şey olmasa da, aynı Stephanie gibi ben de çok fazla çalışıyorum ve podyuma çıkmak bu bakımdan güzel olurdu.

Efe Kahya - Özgeçmişlerinizi okuduktan sonra, pek çok farklı endüstride yer aldığınızı gözlemledim. Şu anda ise Petronas adına Mercedes, Racing Point ve Williams ile beraber çalışıyorsunuz. Formula 1'e olan ilginiz nasıl ortaya çıktı?

Stephanie Travers - Benim için Formula 1, bir aile aktivitesiydi. Babamla beraber Formula 1 yarışlarını takip ederdik ve yarış hafta sonu boyunca ailemle beraber buna konsantre olurduk. Pazar günleri saat, kaç olursa olsun uyanır ve yarışı beraber izleyip, yarış hakkında tartışmalarda bulunurduk. Bununla beraber, işe başlamadan önce, arkadaşlarımla Barcelona'da yapılan yarışlardan bir tanesine de gitme fırsatı yakalamıştım. Formula 1 her zaman ailemle ve arkadaşlarımla paylaştığım bir şey olmuştu ve her zaman Formula 1'in bir parçası olmak istiyordum. Bu yüzden üniversiteye girmeden önce bu fikri aklımda tutarak seçimlerimi yaptım, ancak istediğim kariyer hedefini netleştiremedim ve bu yüzden kimya mühendisliğini tercih ettim. Biliyordum ki Formula 1'e girmek zor olabilirdi, ancak bu isteğe ve bu hedefe her zaman sahip olduğum için Petronas'ın Uluslararası Yetenek Seçimi'ni bir fırsat olarak gördüm ve başvuruda bulundum. 7000 kişi arasından, 5 kademeli bir eleme sistemi ile seçildim ve sonunda Mercedes-AMG Petronas F1 takımı ile çalışma fırsatı yakaladım. Bu deneyim benim için çok olağanüstü bir deneyim oldu, bunu çok küçük yaşlardan beri hayal ediyordum. Her zaman sürücüleri, mekanikerleri ve mühendisleri televizyonda görüyordum ve bir gün onlardan biri olmak istiyordum, şu anda da burada bulunmak ve genç jenerasyona örnek olmak gerçekten çok güzel bir his.

En De Liow - Benim için ise Stephanie ile olan durumun tam tersiydi aslında. O, kimya mühendisliğini tercih edip Formula 1'de çalışmaya başladı, ancak ben küçüklüğümden beri büyük bir araba hayranıydım. Amcalarım bunda büyük bir pay sahibiydi, onlar da büyük bir araba tutkusuna sahiplerdi. Bu yüzden ben de makine mühendisliği okumaya karar verdim ve hiçbir zaman bir kimyasal şirketin beni işin araba tarafına yaklaştıracağını düşünmemiştim. Bu yüzden çok inanılmaz bir yolculuktu benim için, çünkü etrafımızdaki takım sadece biz ikimizden oluşmuyor. Etrafımızda bizi destekleyen büyük bir ekip var, hem Torino'da hem de Kuala Lumpur'da, ve bizi destekleyen Petronas ekibi gerçekten inanılmaz. Örnek vermem gerekirse, veri sistemimizde bir hata olduğunda onlar, saniyeler içinde sorunu çözüyor ve böylece, hafta sonunun olabildiğince pürüzsüz bir şekilde ilerlemesinde bize yardımcı oluyorlar.

Efe Kahya - Biliyoruz ki bir F1 aracında kullanılan yakıt, aracı daha verimli, daha güçlü ve daha hızlı yapmak için önemli bir etken. Ancak kullanılan sıvıların ve yakıtların işlemlerini, aracın içinde bulunana kadar bilmiyoruz. F1 araçlarında kullanılan ve normal araçlarda kullanılan yakıtlar arasındaki kimyasal farklar nelerdir?

En De Liow - Bu gerçekten çok iyi bir soru. Bilinmeyen şeylerden bir tanesi ise, kullanım olarak bir F1 aracı ile normal araçta kullanılan yakıt aynı olmasa da, teknoloji olarak iki taraftan da belirli bilgiler elde ediyoruz. Çünkü Petronas olarak biz, Formula 1'de işe yarayan bileşenler üretmeye çalışırken, aynı zamanda bunu pazarlamaya dönüştürmek, bunu ekonomik olarak uygulanabilir kılmaya çalışıyoruz. Böylece bunu piyasaya sürüp bundan bir gelir elde etmeye de çalışıyoruz. Bu yüzden bir benzin istasyonunda sattığımız yakıtta, Formula 1'de de kullandığımız Petronas Primax yakıtının teknolojisi de bulunmakta. Bunu korumak da Petronas'ın gurur duyduğu bir şey. Çünkü senin de söylediğin gibi, bir F1 yakıtını normal bir araca, veya benzin istasyonlarında satılan yakıtı F1 aracına koyamayacak olmamıza rağmen, iki yakıtta da bulunan teknolojik bilgi transferi çok büyük bir miktarda bulunmakta ve bu da bizim gurur duyduğumuz bir etken.

Stephanie Travers - Aynı zamanda pistin kenarında kullandığımız yakıt, Mercedes AMG Petronas F1 aracı için özel olarak üretilmiş, pistin kenarında topladığımız veriler sonucunda, Sıvı Teknolojisi Solüsyonları takımımız tarafından işlemden geçirilen bir yakıt. Bu verilerle beraber yol araçlarında gördüğünüz ve kullandığınız ürünler de ortaya çıkıyor. Yol araçlarında kullandığımız Petronas Syntium serisi, pistte kullandığımız Syntium ile aynı teknolojiye sahip. En De'nin de belirttiği gibi, Malezya ve Güney Afrika'da benzin istasyonlarında satılan Petronas Primax yakıtı da aynı teknolojilere sahip.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, Stephanie Travers, Petronas trackside fluid engineer Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Daimler AG

Abdullah Çelik - Takım, bir grup olarak nasıl çalışmakta? Sürücülerin, araç ve yakıt gelişimi olarak neleri tercih ettikleri konusunda büyük bir etkileri var mı?

Stephanie Travers - Aslında tamamıyla bir takım olarak beraber çalışmak ile alakalı bir durum. Mercedes AMG Petronas F1 Takımı'nın isim sponsoru olarak yer almanın yanında, biz aynı zamanda takımın teknik partneriyiz. Bu yüzden Sıvı Teknolojisi ve Solüsyonları Takımı olarak, yakıt ve yağların formülleştirilmesinde, ve araştırma ve geliştirme çalışmalarında, Mercedes AMG Yüksek Performans Motorları bölümü ile ve vites kutularını üreten ekiple de yakından çalışıyoruz. Bu yüzden, üzerinde çalıştığımız makineye özel olarak üretilmiş sıvılar yaratmak için hepimiz bir arada çalışıyoruz. Yani sadece sürücülerle değil, tüm takım olarak bir arada çalışıyoruz ve başarımızın en önemli kaynağı da bir arada çalışıyor olmamız.

En De Liow - Sürücüler belirli dönemlerde, belki de bir seans sonrasında, laboratuarımıza gelip, kullandıkları sıvıların nasıl tepki verdiğini anlamaya çalışıyorlar. Bu yüzden sürücüler ile de iletişim içerisinde olmak gerçekten çok güzel bir şey.

Abdullah Çelik - Siz ikiniz, Formula 1'de çalışma fırsatı yakalamış olan şanslı insanlarsınız. Formula 1'de bir mühendis veya bir mekaniker olarak çalışmak isteyen pek çok insan bulunmakta. Onlara verebileceğiniz öneriler nelerdir? Kendilerinin çalışkan mı olması gerekiyor, yoksa hem çalışkan hem de şanslı mı olmaları gerekiyor?

Stephanie Travers - Ailemin bana küçük yaşlardan beri öğütlediği ve hâlâ aklımın bir köşesinde bulunan en önemli şey çok çalışmak ve çok eğlenmek, bununla beraber eğlenmen gereken zamanı da seçmek oldu. Genç olduğunuz zamanlarda çok çalışmak gerçekten çok önemli, hayatı gelecekte yaşamak bana ailem tarafından çokça kez öğretilen bir şey oldu. Ve günün sonunda da bu tarzı çok fazla benimsedim. Biliyorum ki eğer yapmam gereken her şeyi yaptıysam, olabildiğince çok çalıştıysam ve olabildiğince çok hazırlandıysam - arada bir ara vermek de gayet iyi bir şey - biliyorum ki bir sınava veya bir mülakata gireceksem, kendimi kapasitemin yettiği kadar hazırlama fırsatı yakaladım ve sonucu ne olursa olsun kendimle gurur duyacağım. Bu da benim çok benimsediğim ve gelecek jenerasyonlara taşımak istediğim bir özellik. Petronas ile geçirdiğim Uluslararası Yetenek Seçimi programında öğrendiğim bir diğer şey ise, kendi yolunuza bakmanız gerektiği oldu. 7000 kişi arasından, 5 kademeli bir eleme sisteminden geçtiğimde, kademelerin birinde başka katılımcıların neler yaptığına dair endişelenmeye başlamıştım ve kendi yolumdan sapmıştım. Babam ise beni toparladı ve benim neler yaptığımı, benim yolum hakkında endişe etmem gerektiğini ve diğerlerinin ne yaptığını düşünmemem gerektiğini bana söyledi. Onu duyduktan sonra, onun dediklerini yapmaya başladım ve kalan bölümlerde kendim gibi olmaya devam ettim, olmak istediğim yere odaklanmaya başladım.

En De Liow - Benim için ise, dedikleri gibi "Şans, çok çalışanın yanındadır." durumu geçerliydi. Eğer iyi bir şekilde hazırlanırsanız, eğer hangi konuda tutkulu olduğunuzu anlarsanız ve nelerde iyi olduğunuzu anlayıp, önünüze çıkan fırsatları değerlendirebilirseniz ve bunları bir araya getirebilirseniz, iyi bir noktada olabilirsiniz. Bu yüzden etrafımda bulunan ailem, arkadaşlarım, danışmanlarım ve öğretmenlerimle karşılaştığım için çok şanslıyım, beni bugün bulunduğum yere getirmekte büyük bir iş ortaya koydular ve bunun için gerçekten çok minnettarım. Ancak tamamıyla fırsatın geldiğini anlayıp bunu değerlendirmekle alakalı bir şey olduğuna inanıyorum.

Efe Kahya - Mercedes-AMG Petronas F1 takımı, hem iyi hem de kötü günlerde, takım olmanın ve beraber olmanın önemini bizlere gösterdi, takımda bulunan her bireyin ne kadar çok teşvik edildiğini ve başarılarının asıl nedeninin bu olduğunu her zaman bize söylüyorlar. Yaşadığınız zorlu zamanlarda kendinizi teşvik edilmiş ve desteklenmiş hissettiniz mi?

En De Liow - Bu çok iyi bir soru. Tabii ki de takım içinde bulunan herkes adına konuşamam, ancak bu kadar iyi insanların arasında bulunuyor olmak, bence tamamen disiplinli düşünce yapısı ve disiplinli davranışla alakalı. Yaşadığınız iyi veya kötü güne rağmen yaptığınız işi yapmaya devam ederseniz, o işe %100'ünüz ile katkı sağlarsanız - takımda her zaman çok yüksek enerjisi olan inanılmaz insanlara sahibiz, eğer kötü bir gün geçirmiş olsanız bile o insanların enerjisini benimseyip tekrardan kendinize gelebilirsiniz. Daha önce de dediğim gibi, pistin dışında da inanılmaz bir desteğe sahibiz. Petronas, bizim arkamızda büyük bir grupla bize destek vermekte ve bunu biliyor olmak bile, bizim en iyisini yapmamızda büyük bir rol oynamakta, bu da bize başarıyı getirecektir.

Stephanie Travers - Takım olarak büyük bir aile gibiyiz, bir yarış haftası boyunca birbirimizle çok fazla vakit geçiriyoruz. Birbirimizi destekliyoruz, birbirimizin ne durumda olduğuna dikkat ediyoruz ve birbirimizle olan bu açık iletişimin sürekli bir şekilde devam ediyor olması gerçekten çok önemli, bu yüzden takım ile entegre olmanız da gerçekten çok önemli. Takım, bunu ortaya koyma konusunda gerçekten çok iyi bir iş başarıyor. Aralarına katıldığımız ilk yarıştan itibaren bizi aralarına aldılar, bize kollarını sonuna kadar açtılar. Toto'dan sürücülere kadar, takımda bulunan herkes ile açık bir iletişiminiz olması gerçekten büyük bir önem taşımakta.

Abdullah Çelik - Sizin için hazırladığımız sorular bunlardı. Zaman gerçekten çok hızlı bir şekilde aktı. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ederiz.

En De Liow - Umarım sizi çok geçe bırakmamışızdır, biz de çok teşekkür ederiz.