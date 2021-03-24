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Formula 1 / Motorsport.com haberler

Motorsport Network, dünyanın ilk 24 saat canlı haber yapan motor sporları kanalını açıyor!

Ekleyen:
, Editör

Londra ve Miami'deki stüdyolar, özel motor sporları ve otomotiv haberlerine adanan kanala ev sahipliği yapacak.

Motorsport Network, dünyanın ilk 24 saat canlı haber yapan motor sporları kanalını açıyor!

Londra, 24 Mart 2021 : Dünyanın ilk 24 saat yayın yapan, canlı motor sporları ve otomotiv haber kanalı, 56 milyonluk güçlü aylık izleyici kitlesiyle motor sporları ve otomotiv alanında dijital pazar lideri olan Motorsport Network tarafından açılacak.

Motorsport.tv Live, Network’ün OTT platformu Motorsport.tv üzerinden, dünyanın dört bir yanından gelen son dakika haberleri sunulacak. Hizmet, Londra ve Miami'deki stüdyolarda, aradaki ek içeriklerle desteklenen, bir buçuk saatlik bültenlerle sunulacak. Diğer popüler canlı haber kanallarına benzer şekilde, sürekli güncellenen bir alt üçte birlik kısım en son manşetleri, son dakika haberlerini ve haber yapanlardan alıntıları taşıyacak.

Motorsport Network’ün küresel motor sporları ve otomotiv yayın kapsamının bir parçası olarak Live kanalı, Formula 1, Formula E, 24 Saat Le Mans, NASCAR ve IndyCar gibi büyük motor sporları serilerine ve etkinliklerine odaklanarak dünyanın dört bir yanından gelen haberleri kapsayacak; ayrıca, diğer kategorilerden ilgi alanlarına da ışık tutacak.

İlk başta, Bahreyn’deki ilk Formula 1 Grand Prix’sini takiben örnek bültenlerle ilk açılış yapılacak, Live kanalı ise sonraki aylarda yayına başlayacak. Live bültenleri Nisan ayında başlarken, 24 saat canlı haber servisi ise yaz döneminin sonunda yayına girecek.

Motorsport.tv platformundaki canlı akışın yanı sıra kanal, dahili Motorsport.tv oynatıcısını da kullanacak. Bu araç aracılığıyla, Live hizmetinden klipler ve kısa videolar, Motorsport Network’ün sınıfının lideri olan Motorsport.com, Autosport.com, Motor1.com ve Inside EVs web sitelerindeki ilgili yayınlara yerleştirilecek ve sosyal kanallardan paylaşılacaktır.

Motorsport.tv platformu, son 12 ayda önemli bir büyüme göstererek motor sporları ve otomotiv hayranları için temel çevrimiçi platform haline geldi. NASCAR, Porsche, FIA Dünya Ralli Şampiyonası, Audi, Lamborghini, Jaguar Racing, BTCC, RCCO World eX ve daha pek çok resmi iş ortağı platformda kanallarını açarak düzenli yayınlara başladı ve hepsi içerik ve dağıtım şirketi Motorsport Studios tarafından destekleniyor. Ayrıca sınıfının lideri Motorsport Images’dan da yararlanabiliyorlar. Formula 1’in 70 yıllık geçmişinin kesintisiz kapsamı dahil olmak üzere 26 milyon görüntü ve her Grand Prix’in görüntüleriyle birlikte Motorsport Images kitaplığı, dünyanın en büyük motor sporları görsel arşivi olarak isim yapmış durumda.

Motorsport.tv Live, aylık 56 milyon benzersiz kullanıcıya ulaşan Motorsport Network dijital ekosistemine tam olarak entegre edilecek. Doğrudan tüketiciye yönelik içeriğin popülerliği hızla arttığından Motorsport Network, bu kitleyi dinlemeye ve kendisini hedef kitlenin ihtiyaçlarının kalbine yerleştirmeye devam ediyor.

Şu anda; yayın kapsamını genişletme, e-sporlar, Live üstünden yarış hafta sonları ve sunucu etrafında şekillenen haber şovlarına canlı yayın yapma planları mevcut. Asya veya Avustralya'dan yayınlar yaparak, tam 24 saatlik canlı yayın ve ek dil sürümleri için daha fazla gelişme de öngörülüyor. Sektör lideri web sitesi Motorsport.com şu anda 15 dilde hizmet vermekte.

Motorsport Network başkanı James Allen konu hakkında şunları söyledi: “Her zaman hızlı hareket edeceğimize ve farklı olacağımıza söz veriyoruz ve Motorsport Network'ün bu son girişimi, motor sporları ve otomotiv alanında sınıfının lideri olan dijital kapsamımızı bir sonraki seviyeye taşıyor.”

“Bunun için stratejinin birkaç ayağı mevcut: Bu, hayranların en son haberler için herhangi bir cihazdan kolayca erişebilecekleri bir akış platformunda sürekli bir canlı haber hizmeti sağlıyor.”

“Buna ek olarak, yarış ve otomotiv web sitelerimize ve sosyal kanallarımıza yerleştirmek için kullanacağımız hizmetten ilgili konuya ilişkin video kliplerin düzenli yayınlanması, bu platformlarda kullanıcılara sağlayabileceğimiz kısa biçimli video içeriği miktarını da önemli ölçüde artıracaktır.”

“İzleyici, sosyal medya ve sosyal dinleme ile etkileşim; başlangıçtan itibaren iş planına dahil edilmeli. 1990'ların başından beri televizyonda çalışıyorum ve bugün bu alanda, pandemi sırasında ihtiyaç duyulmadan geliştirilen uzaktan operasyon teknolojisi ve yazılımlarla yapabildiklerimiz inanılmaz.”

Motorsport Network hakkında

Her ay 56 milyondan fazla adanmış kullanıcı; satın almak, öğrenmek, eğlenmek veya sadece araba ve yarış tutkularını beslemek için bir Motorsport Network dijital mülkünü ziyaret ediyor.

Yarış ve Otomotiv endüstrilerinin kalbinde oturuyoruz ve müşterilerimize alanında yetkin isimler tarafından fikir aktarımında bulunmanın yanı sıra benzersiz deneyimler de sağlıyoruz. Müşterileri; haberleri ve bilgileri, etkinlikleri, biletleri, oyunları ve e-sporları içeren bir yolculuğa çıkarıyoruz, bu nedenle deneyimlerine değer katmak için bir medya ağı olmamızdan yararlanıyoruz. Sürekli test etmek, öğrenmek ve iyileştirmek için şirket içi teknolojimizi ve modern veri araçlarımızı kullanıyoruz. Süreçlerimiz, içerik oluşturma ve ürünlerimiz, izleyicilerimize daha iyi hizmet vermek için sürekli olarak gelişmektedir.

Tüm Motorsport Network duyuruları için sayfamızı takipte kalın!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Memet Kağan Bilgili

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