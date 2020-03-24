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Formula 1 / Özel Haber

Motorsport Heroes: Hakkinen'in F1'deki en kara günü

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Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
24 Mar 2020 16:17

Manish Padney tarafından çekilen uzun metrajlı film Motorsport Heroes, an itibariyle Motorsport.tv'de yayında. Sporun dört efsane ismi başarılarını, başarısızlıklarını, kişisel zorluklarını ve hayatlarını tehdit eden kazalarını anlatıyorlar. Bugün, Mika Hakkinen'in F1'deki en karanlık anını anlatacağız.

Hakkinen'in Formula 1 kariyerinde iki dünya şampiyonluğu, 20 grand prix galibiyeti, 26 pole pozisyonu ve 25 en hızlı tur bulunmakta. Ancak "Uçan Fin" bunların hepsini, hayatının en zor günü olan 10 Kasım 1995'ten sonra yaşadı. 

Adelaide'de cuma günü yapılan sıralama turları sırasında Hakkinen'in McLaren-Mercedes'inin sol arka lastiği, pistin en hızlı virajı olan Brewery Bend'e gelmeden önce patladı. Fin sürücü lastik bariyerlere 193km/s hızla vurdu ve kaskının kokpitin kenarına çarpması ile beraber kafatası zarar gördü.

Pist kenarında bulunan medikal görevliler acil bir soluk borusu açma ameliyatı uyguladılar ve Hakkinen'i komada olduğu bir şekilde Royal Adelaide Hastanesi'ne sevk ettiler. 

Bu filmde Hakkinen, diğer Motorsport Heroes kadrosunda bulunan Felipe Massa, Tom Kristensen ve Michele Mouton'a, neler olduğunu ve tedavisi sırasında ne tür sorunlarla karşılaştığını anlatıyor. 

"95'te geçirdiğim kaza çok zorlu bir kazaydı. Bu Avustralya'da, Adelaide'de oldu. Uzun düzlükte tam gaz ilerliyordum. Virajı aldığım sırada, lastik patlamadı, sadece pffffft sesini çıkardı, hızlı bir şekilde basıncı kaybetti."

"Araç yere sürtmeye başladı ve tabii ki de kontrolü kaybettim. Virajın sonunda büyük bir kerb vardı, kerb'e çarptım ve araç ile beraber birkaç kere zıpladım. Bariyerlere yanlamasına çarptım."

"Birkaç gün komada kaldım. Uyandığımda çok kötü şeyler olmuştu. Bir anda 'Aman Tanrım' diye düşünmeye başlamıştım. Kafamı o kadar kötü çarpmıştım ki yüzümün bir kısmını, sinirler zarar gördüğü için kontrol edemiyordum. Bu yüzden uyumadan önce gözlerimden birini, kapanması için bantlıyorlardı."

"Daha sonra düzgün bir şekilde koklayıp düzgün bir şekilde tat alıp almadığımı görebilmem için testler yapılmaya başlandı. Orada beş hafta geçirdim ve kız arkadaşım bana yardım etmek için Avustralya'ya geldi."

Mika Hakkinen, Felipe Massa, Tom Kristensen, Michele Mouton

Mika Hakkinen, Felipe Massa, Tom Kristensen, Michele Mouton

Fotoğraf: Motorsport.com

Daha sonra GP Racing dergisine yaptığı bir röportajda Hakkinen, kazanın kendisini yavaşlatıp yavaşlatmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayır, sanırım daha hızlı olamazdım, ama kariyerime daha uzun bir süre devam edebilirdim."

"Kaza beni etkiledi. Bu kaza sayesinde bu tür bir kaza yaşandığında - ki F1'de her zaman olabilir çünkü motor sporları çok tehlikeli bir spor - beni, dünya şampiyonluklarımı kazandıktan sonra 'Hmmm... şansını daha fazla zorlama.' düşüncesine itti."

Motorsport Heroes, Motorsport.tv'de yayında. Senna filminin senaristi olan Manish Pandey'in yazıp yönettiği 111 dakikalık film, motor sporlarının kahramanlarının hikayelerini beraber dokumamıza, onların hikayelerini ise arşivleri ve birinci el kanıtları ile anlatmasına yardımcı oluyor. 

Filmi izlemek için, Motorsport.tv'ye aylık 34.90₺ vererek üye olabilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Charles Bradley

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