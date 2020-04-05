Motorsport Heroes: Ferrari'nin Massa'yı F1'e sokma kararı
Motorsport Network'ün Manish Pandey yapımı Motorsport Heroes filmi Motorsport.tv'de yayında. Motor sporlarından 4 büyük isim; başarılarını, yaşadıkları sıkıntıları ve hayati risk taşıdıkları kazaları anlatıyorlar. Bugünkü videomuzda Felipe Massa'nın Ferrari ile Formula 1'e giriş macerasını dinliyoruz.
Massa Formula 1 kariyeri boyunca 11 yarış zaferi, 41 podyum, 16 pole pozisyonu ve 15 en hızlı tur elde etti. 2008 Formula 1 şampiyonluğunu Lewis Hamilton'a sadece 1 puanla kaçırdı.
Massa, Motorsport Heroes filminin bugünkü klibinde Ferrari ile bağlantısının nasıl başladığını, Formula 1'e nasıl girdiğini anlatıyor.
Massa, "İtalya ve Avrupa Formula Renault 2.0 şampiyonalarını aynı sene kazandım. Ardından birçok kişi benimle anlaşmaya çalıştı. Bu adam, Maranello'da benim için Ferrari ile bir toplantı organize etti. O dönemde bilmiyordum ancak her şeyimi - testleri, telemetre verilerini, yarışları - takip ediyorlardı."
"Ardından, 'Tamam, seninle sıradaki yapacağımız şey Ferrari'nin genç pilotu olarak anlaşmak.' Daha önce böyle bir şey yapmamışlardı. 'Ancak bunu kimseye söylememelisin, gizli kalmalı' dediler."
Felipe Massa
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Böylece sonrasında Ferrari ile sekiz senelik anlaşma imzaladım ve bunu kimseye söyleyemedim. Sadece ailem biliyordu. Bu gerçekten çok zordu."
"Ardından Sauber'de yarıştım. Onlarda hâlâ Ferrari motoru var. Sonrasında Ferrari'den benimle ilgili aldıkları kararı açıklayan bir çağrı aldım. Karar vermişlerdi ve 2006'da Ferrari adına yarıştım. Benim için gerçek olan bir rüya gibiydi." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Charles Bradley
Motorsport Heroes: Ferrari'nin Massa'yı F1'e sokma kararı
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