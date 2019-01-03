Motorsport Heroes – Beş hikaye, bir dayanıklı ruh

LONDRA, UK – 3 Ocak 2019 – Motorsport Network’ün ilk ciddi film çalışması olacak olan Motorsport Heroes, oyuncu listesini yayınladı ve filme dair ilk görüntüleri yayınladı.

Çok uzun süren hazırlık çalışmalarının ardından BAFTA ve Sundance ödüllü yönetmen ve yapımcı Manish Pandey, Motorsport Heroes filminin taslağını hazırladı.

Motorsport Heroes, motor sporları dünyasından 5 önemli isme sahne olacak. Bu isimlerin her birinin motor sporları dünyasında önemli yeri bulunuyor.

Pandey yapımı filmde, her zaman filmlerinde gördüğümüz ve Senna filmi ile ölümsüzleşen duygusallık ön sırada yer alıyor. Filmde ayrıca karakterlerin drama ve acı dolu geçmişlerine dönülecek. Pandey'in hikaye anlatma tarzına olan teknik yaklaşımı ile Motorsport Heroes, oldukça radikal bir film olacak. Filmde zengin tarihi bilgilerin yanında güçlü hikaye anlatıcılığı olacak.

Pandey, "Heroes, 4 baş kahramanı inanılmaz hayat hikayeleri, yaşadıkları zorluklarla birlikte başarılarının anlatıldığı bir sahnede bir araya getirecek. Ancak bu filmde hikayeyi yazmak yerine; Tom, Felipe, Michele ve Mika kendi koleksiyonlarını kullanacaklar ve kendi deneyimlerini paylaşacaklar. Böylece burada çizmiş olduğumuz baş karakterler tamamen organik olacak. Kahramanlarımızın kendileri hikayede yer alacaklar." dedi.

Motor sporları dünyasındaki en başarılı kadın yarışçı olan Michele Mouton, erkeklerin domine ettiği bir sporda, en üst seviyede ralliler kazanmıştı. Mouton, aktif mücadeleyi bırakmasının ardından motor sporlarının yönetim kurulu olan FIA'da önemli çalışmalara imza attı. Mouton ayrıca Şampiyonlar Yarışı organizasyonunun kurucusu olmasıyla dikkat çekiyor.

Filmdeki ikinci kahraman, Mika Hakkinen. Michael Schumacher'in ezeli rakiplerinden ve dostlarından olan Hakkinen hakkında çok fazla şey anlatmaya gerek yok. 2 kez Formula 1 şampiyonu olan, 20 yarış kazanan Hakkinen, modern Formula 1'in en ünlü pilotlarından birisi. Onun hikayesi, 1995 Adelaide yarışında geçirdiği ölümcül kazada kafasından yaralanmasını içeriyor.

Hakkinen ve Schumacher ile F3'te mücadele etmiş olan ancak daha sonra 24 Saat Le Mans yarışlarının kahramanı haline dönüşen Tom Kristensen, filmdeki 3. kahraman.

Karakterlerin hikayeleri arasındaki birçok rastlantı ve bağlantı, film boyunca işleniyor. Kristensen, 2007'de Hockenheim'daki DTM yarışında çok büyük bir kaza geçirmişti ve o yarışta Hakkinen de yarışıyordu.

Yaşanan sıkıntıların ardından hayatta kalma ve elde edilen başarılar, filmin başlıca temaları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Michael Schumacher'in takım arkadaşı olarak Ferrari'de yarıştığı dönemde parlayan Felipe Massa da filmin yıldızları arasında. Onun yarışma ruhu ve azmi, 2009 Macaristan GP'de kafasına aldığı darbe sonucunda daha çok ortaya çıktı. İyileşme ve rehabilitasyon sürecinden geçen Massa, tekrar yarışlara geri dönmüştü.

Pandey şöyle devam etti: "Onların hikayelerini sınırlandırmak ve kolaylaştırmak için, haşmetli bir İngiliz evinde kahramanlarımızın bir hafta sonunu birlikte yaşamalarını sağladık. Birlikte kahvaltı yaptılar, güzel parkta birlikte yürüyüşe çıktılar, ateşin etrafında oturdular ve ortak bir yaşama sahip oldular. Grup birbirine bağlanıp ortak nokta buldukça, filmde kahramanlarımızın daha karanlık anlarına inmeyi başarmış olduk. Bu süreçte, onların çok az insanın sahip olduğu, zorlukların üstesinden gelme ruhlarının ortak olduğu ortaya çıktı."

"Bu, bu hikayeleri anlatabilecek en iyi kişiler tarafından anlatıldı. 4 motor sporları kişiliğini bir araya getirerek, onların deneyimlerinden ve kendi sesleriyle anlattıklarından daha çok şeyi öğrenmeyi başardık."

Bu 4 karakterin hayatı, geçmişten görüntülerle desteklendi. Filmde son olarak 4 hikaye ile bağlantısı bulunan efsane Michael Schumacher de yer alıyor. Yani Motorsport Heroes'in 5. hikayesi başarılarla ve trajedi ile dolu olacak.

Bu film için Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM) ile iş birliği yapıldığı duyurulmuştu. Bu kuruluş, Jean Todt, Michael Schumacher, FIA Tıbbi Komisyon Başkanı Profesör Gérard Saillant ve Ferrari'nin yeni CEO'su Louis C. Camilleri tarafından, beyin ve omurga sorunları yaşayan hastaların tedavisine yardımcı olması için kurulmuştu.

Motorsport Network Başkanı James Allen, "Filmden ilk sahneleri çoktan izledim. Kimse bir hikayeyi Manish Pandey kadar iyi anlatamaz. Bunu Senna'da görmüştük. Senna'da olduğu gibi, bu filmin de motor sporları seyircilerinin dışında herkese ulaşacağına inanıyorum. Yarış pilotları, bizlere benzemiyorlar. Onlar kendilerini inanılmaz seviyede ölçüyorlar. Zafer kadar aynı zamanda çok fazla mücadele ve zorluklar var. Film bunu eşsiz bir şekilde işliyor." dedi.

Motorsport Heroes filminin ilk olarak mayıs ayında sinemada seyirciyle buluşması, daha sonra ise Motorsport Network kanallarında yayınlanması bekleniyor.