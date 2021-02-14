Motorların dondurulması kararı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Ekim ayında Honda'nın 2021 sonunda F1'den ayrılacağını açıklamasından bu yana Red Bull, motorların gelişiminin dondurulması konusunda sporun patronlarını zorluyordu.

Takım, Honda'nın fabrika takımı olma statüsünü kaybedecek olsa da her zaman geleceği konusunda rahat göründü ve şu ana kadar herhangi bir anlaşma açıklanmadı. Red Bull, Honda'nın güç ünitesi projesini devralması için motorların gelişiminin dondurulması yönünde talepte bulundu ve sonunda istediğini almayı başardı.

Son anlaşmaya varılana kadar haftalar boyunca motorların dondurulması konusu tartışıldı ve farklı açıklamalar geldi. Ferrari ilk başta Red Bull'un planına net bir şekilde karşı olduğunu söylese de birkaç hafta sonra yeni nesil motorların bir sene önce yani 2025'te tanıtılması halinde buna destek vereceğini bildirdi.

Bunun dışında Ferrari ve Red Bull, motorların dondurulmasının yanında dondurulduktan sonra performans olarak geride kalan olursa yüksek yakıt akış limiti gibi önlemlerle beygir gücü eksikliğinin telafi edilmesi gerektiğini savundular. Bu, Mercedes'in ayağına kurşun sıkacak bir şeydi. Mercedes, harcamaların düşürülmesi açısından motorların dondurulmasına destek verse de, bu şekilde düzenlemeleri desteklemediğini belirtti. Renault da Meredes'in tarafında olunca, bir süre motorların dondurulmasının mümkün olmayacağı düşünüldü.

Ancak geçtiğimiz Perşembe günü yapılan F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması planının "oybirliği ile" onaylandığı açıklandı. Daha da önemlisi, performansların dengelenmesi konusunda bir mekanizmanın ciddi bir şekilde gündeme gelmediği, bu yüzden böyle bir şeyin kabul edilmediği duyuruldu. Bu gelişmeyle tüm taraflar tam olarak istediklerini alamadı ancak en azından bir uzlaşma olmuş oldu.

Bu anlaşma Red Bull için büyük ölçüde iyi haber oldu. Bu sayede Red Bull, Honda'nın güç ünitesi projesini devralacak ve 2022'den itibaren kendi projesi olarak sürdürerek fabrika takımı statüsünü koruyacak. Red Bull, Renault ile ayrılığının ardından yeniden Renault'nun ya da başka bir üreticinin müşterisi olmak istemiyordu. Honda'nın güç ünitesi projesini devralan Red Bull, bu sayede geleceğine dair daha fazla kontrol sahibi olacak.

Motorların gelişimi durdurulsa bile, Red Bull için motorun hazırlanması ve yerleştirilmesiyle ilgilenecek bir bölüm kurmak pahalıya mal olacak. Takımın Milton Keynes'teki fabrikasında şimdiden çalışmalar başladı ve bu ucuz bir işlem olmayacak. Ancak başka bir üreticiyle yapacağı anlaşma için gerekli bütçeyi düşünürsek, Red Bull'un aslında o kadar kötü durumda olmadığını söyleyebiliriz.

Daha da önemlisi, Red Bull böylece 2025'teki yeni motor dönemine hazırlanmak için mükemmel pozisyonda olacak. F1 Komisyonu toplantısında, motorların dondurulmasının kararlaştırılmasıyla birlikte gelecekteki motor dönemiyle ilgili de bazı kararlar alındı. Buna göre yeni güç üniteleri daha basit, daha ucuz ve yeni üreticiler için daha çekici olacak. Özellikle bütçe konusu, Red Bull için çok önemli çünkü takım, geçen sene sonunda yaptığı açıklamada yeni dönemde motor bütçelerinin düşük olması halinde kendi motorunu üretebileceğini doğrulamıştı.

Motorsport.com'a konuşan Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, “Yeni motorun tasarımının çok daha basit olduğu, MGU-H ünitesinin kaldırıldığı ve hâlâ yenilikçi kalmasına rağmen yıllık maliyetinin yaklaşık 50 milyon dolar olduğu ipuçları doğruysa, o zaman bunu yapmak mevcut motorlardaki kadar karmaşık bir sorun olmayacak."

“Bu, Milton Keynes'te sahip olacağımız araçlarla böyle bir motor geliştirebileceğimiz anlamına geliyor." demişti.

Yeni kurallar yeteri kadar çekici olursa, o zaman Red Bull başka bir üreticiyle de anlaşabilir ancak istedikleri gibi olursa kendileri de yedek plan olarak motor geliştirme işine girebilirler. Bir üreticiyle anlaşma daha kolay bir seçenek olsa da, şirket bünyesinde ayrı bir motor bölümü kuruyor olmak, gelecekte Red Bull'un elini güçlendirir. Takım bu sayede daha esnek olabilir.

Harcamalar açısından, Red Bull kendi motoruna sahip olduğunda onu istediği gibi pazarlama bağımsızlığına da sahip olacak. Red Bull, 6 sene önce Renault ile ilk çatışmayı yaşadığında güç ünitesini Tag Heuer ismiyle kullanmıştı. Takım önümüzdeki üç sene boyunca benzer bir şekilde sponsorluk kullanarak aynı zamanda gelirini arttırabilir.

Bu, Red Bull'un geleceği için heyecan verici bir gelişme gibi görünüyor ancak yine de takımın önümüzdeki 3 sezon boyunca başarılı olacağını garanti etmiyor.

Honda, spordan ayrılığını açıklarken 2021'de Red Bull'un kendisinden şampiyonluk mücadelesi için umduğu güç ünitesini geliştirmeye devam etme sözü vermişti. Ancak Red Bull'un güç ünitesi projesini devralmasının ardından Honda'nın kendisine ne kadar yardımcı olacağı bilinmiyor.

Ferrari, Mercedes ve Renault 2021 boyunca 2022'nin başında başlayacak olan güç ünitelerinin dondurulması dönemine en iyi şekilde başlayabilmek için mümkün olan en iyi şekilde çalışacaklardır. Aynı dönemde Red Bull, rakip üreticilere karşı kaybetmeyi göze alamaz. Bu açıdan Red Bull'un kendi fabrikasında motor bölümünü kurduğu dönemde geride kalmaması için Honda'nın kendisine vereceği destek önemli olacak.

Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İşte bu noktada performans dengeleme mekanizmasının olmaması pahalıya mal olabilir. Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, geçen sene sonunda yaptığı açıklamada "motorların dondurulacağı üç sene boyunca bir üreticinin geride kalmasının ilgili takımlar için büyük zarar verici olacağını, bu yüzden performans dengeleme gibi bir sistemin getirilmesi gerektiğini" söylemişti.

Gelişimin yasak olduğu dönemde güç ünitesinde yanlış yolu tercih etmenin ne kadar pahalıya mal olabileceğini, Ferrari geçen sene gösterdi. COVID sonrası harcamaları düşürme amacıyla sezon içerisinde motor gelişiminin dondurulmasının ardından Ferrari, sezon boyunca düşük performans gösteren motorla mücadele etmek zorunda kaldı. Hem Ferrari, hem de müşteri takımları Alfa Romeo ve Haas, sezonu acı bir şekilde gerilerde tamamlamış oldu.

Bu açıdan Ferrari'nin performans dengeleyici bir sistem olması konusunda Red Bull'u desteklemesi şaşırtıcı olmadı. Ancak motor gelişiminin oybirliği ile dondurulması, Red Bull ve Ferrari'nin bu yaklaşımında değişiklik olduğunu işaret ediyor. Maranello'dan 2021 motoru için gelen ilk yorumlar olumlu oldu. Ferrari, 2022'de yeniden rekabetçi bir seviyeye gelebileceğine güvenerek mi motorların gelişiminin durdurulmasına onay verdi?

Red Bull, motorların gelişiminin istediği gibi dondurulmasıyla bir dönüm noktasını aşmış oldu. Bu sayede hem Honda sonrası dönem için geleceğini garanti altına alırken, hem de 2025'te başlayacak yeni motor dönemi öncesinde elini güçlendirmiş oldu. Yani uzun vadede her şey yolunda görünüyor.

Ancak herhangi bir performans dengeleyici sistem olmaması nedeniyle motorun ismi her ne olursa olsun, Red Bull'un 2022'de Mercedes'le şampiyonluk mücadelesi verebilmesi için üzerinde yoğun baskı olacak.