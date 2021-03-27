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Formula 1 / Son dakika

ERS sorunları Mercedes'in Bahreyn performansını olumsuz etkilemiş

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Mercedes, Bahreyn'de motor gücüyle alakalı problemler yaşadığını, ancak Red Bull'la olan farkın bundan kaynaklanmadığını açıkladı.

ERS sorunları Mercedes'in Bahreyn performansını olumsuz etkilemiş

Mercedes, 2021 Formula 1 sezonunun ilk yarış hafta sonunda şasi tarafından istediği performansı elde etmeyi başaramadı, ancak motor tarafında da işler o kadar iyi gitmiyor gibi görünüyor. Bahreyn'de takımın enerji geri kazanım sistemiyle ilgili bazı problemleri vardı.

Takım patronu Toto Wolff, Mercedes'in enerji geri kazanım sistemi tarafından üretilen gücün, düzlük sonunda çok erken tükendiğini ve bundan ötürü Honda'ya karşı vakit kaybettiklerini söyledi.

Bu, ERS tarafından üretilen gücün düzlüklerin sonunda çok erken bittiği, haliyle de düşüş yaşandığı anlamına geliyor.

Mercedes'in Red Bull'a kıyasla nerede zaman kaybettiğini anlatan Wolff, "Bence yüksek hızlı virajlarda kaybediyoruz. Orada belli bir fark olduğunu açıkça görebiliyoruz."

“Motor tarafında -düzlüğün sonundaki- güç düşüşü nedeniyle biraz vakit kaybediyoruz. Enerji geri kazanımı konusunda henüz istediğimiz noktada değiliz. Yine de bunun büyük bir fark yarattığını söyleyemeyiz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and James Allison, Technical Director, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and James Allison, Technical Director, Mercedes AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes sorunlarla boğuşurken, Red Bull ve AlphaTauri'nin güçlü formu, motor tedarikçisi Honda'nın 2021 güç ünitesinde attığı adımları kanıtlıyor.

Wolff, Mercedes'in güç ünitesi sorunlarının üstesinden geleceğinden emin olduğunu ekliyor.

"Honda harika bir iş çıkardı. Son derece rekabetçi bir güç ünitesi hazırladılar. AlphaTauri'nin nerede olduğuna bakın. Yaptıkları işi sportmence kabul etmeliyiz."

"Harika bir iş çıkardıklarını kabul etmemiz gerekiyor. Bizim için hızlı bir çözüm bulmanın herhangi bir yolu yok. Bence düzlüğü sonunda yaşadığımız düşüş probleminin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Bu kolay değil, ama bunu başaracağız."

Honda'nın F1'deki son sezonu için bu kadar çaba harcamasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğuna Wolff, şöyle yanıt verdi: "Şaşırdım mı? Hayır, aslında hiç şaşırmadım."

"Honda'nın oldukça gururlu bir şirket olduğunu düşünüyorum ve spordaki son yıllarında fabrika takımına güçlü bir güç ünitesi sunmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar."

“Bence bu hikayeyi iyi şekilde bitirmek için kaldırmadık taş bırakmadılar. Bunun bizim için iyi bir motivasyon olduğunu söyleyebilirim ve onlar için de mutluyum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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