Motordaki garip sesler, neden Mercedes’in başını ağrıtıyor?

Hamilton, güç ünitesindeki içten yanmalı motoru değiştirerek, izin verilen sınırı aşmasıyla beraber aldığı cezayla İstanbul Park’taki yarışa 11. sıradan başlayacak.

Cumartesi günü sıralama turlarında ilk sırayı alıp “kaybı en aza indiren” Hamilton’ın takım patronu Toto Wolff, bu cezanın sezonun bir bölümünde alınması gerektiğinin “açık” olduğunu söyledi.

Ancak Silverstone’daki kazada Max Verstappen’in motorlarından birini kaybeden Red Bull’un aksine, Mercedes’in yaptığı değişiklik, içten yanmalı motorda bir endişenin ortaya çıktığını gösteriyordu.

Red Bull’a şampiyonluk mücadelesinde destek verme konusunda 2022 için planladığı güncellemeleri erkenden getiren Honda’nın adım atmasının ardından Mercedes, bu yıl güç ünitesi avantajının kaybolduğunu gördü.

Wolff, motorda oluşan soruna açıklık getirerek, takımların ‘güç ünitesi performansı’ konusunda sınırları zorladığını ve bazı engellerle karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Wolff, “Güç ünitelerimiz, hibrid motorların 2014’te getirilmesinden beri en dayanıklı güç üniteleri oldu.”

“Bu sınırlar zorlandığı için, içten yanmalı motorda o noktada anlaşılamayan ve bu yüzden geçmişte bazı sıkıntılara sebep olan garip sesler olduğunu gördük.”

“Temel olarak başarısız olan motorlarımız da vardı ve artık bu, sorunu kontrol altına almakla ilgili. Çünkü bu aşamada, parçaları yeniden tasarlamak, üstesinden gelebileceğiniz bir şey değil.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sezon sonuna yaklaşılması ve güç ünitelerinin dondurulacak olması, bir onarım üzerinde çalışmanın ve bunu uygulamanın kolay olmadığı anlamına geliyor. Mercedes için sorunu çözmede fazladan bir zorluk ise, 2022’nin başında güç ünitelerinin dondurulması ve yeni nesil güç ünitelerinin gelişine kadar bunların kilitlenecek olması.

Wolff, “Performans ve dayanıklılığın dengesi, son yıllarda hep temel ölçüt oldu ve bundan sonra da olacak.”

“Gelecek seneye herhangi bir eksiklikle girmeyeceğiz, çünkü bu eksiklikleri anladık. Ve artık bunlara çözümler bulacağız.” dedi.

Hamilton, tüm güç ünitesi yerine sadece içten yanmalı motoru değiştirdi ve böylece yarışa gridin en gerisinden başlamak yerine 11. sıradan başlayacak.

Wolff bu konuda, “Turbo veya diğer yardımcı parçalar harika durumda ve kat edilebilecek mesafe dahilinde. Bu yüzden yeni parçalara geçmemiz gerekmedi.” dedi.

Hamilton, sıralama turlarının ardından cezadan kaçınmak için ‘üç numaralı motoru korumak için uğraştığını’ söyledi. Wolff, bu motor hala motor havuzundayken ve sezonun geri kalanında kullanılabilecek durumdayken, bunun kullanımını dikkatli şekilde planlamaları gerektiğini kabul etti.

Wolff, “Asıl soru, hâlâ havuzda olan üç numaralı motoru nasıl ve ne zaman kullanmak istediğimiz.”

“Bu, önümüzdeki birkaç yarışta değerlendirmemiz gereken bir şey. Çünkü bunu sadece cuma günü ya da ayrıca cumartesi ve pazar günleri de kullanacağınıza karar verebilirsiniz.”

“Buna yardımcı olacak üçüncü motora hâlâ sahibiz ancak bunu ne kadar zorlamak istediğimizden emin değiliz. Bu sadece kat edilen mesafeyle ilgili değil, bu daha çok farklı bir dayanıklılık konusunu anlamakla ilgili.” dedi.