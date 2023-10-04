"Motor sporlarının en 'acımasız' özelliği Sargeant üzerinde baskı kuruyor"
Le Lamans'ın LMP2 sınıfında zafer alan Matthew Howsen'a göre Logan Sargeant'ın başı, "sadece son yarışta gösterdiğiniz kadar iyisiniz" bakış açısı nedeniyle belada.
Nicholas Latifi’nin Williams’tan ayrılmasının ardından Formula 1’e terfi eden Sargeant, 16 yarış geçmesine rağmen istediği sonuçları bir türlü alamadı.
Sargeant’ın üzerindeki baskı arttıkça hataları da artmaya başladı. Çaylak pilotun son hataları ise Japonya Grand Prix’i hafta sonunda karıştığı iki kazaydı.
Japonya’da geçirdiği kötü hafta sonunun ardından Williams’ın dışındaki isimler 22 yaşındaki pilotun gönderilmesi gerektiği çağrısında bulunuyor. Bir çok uzman ve taraftar Liam Lawson’ı gelecek yıl FW46’nın koltuğunda görmek istiyor.
Ancak Williams takım patronu James Vowles, takımın Sargeant’ı desteklemeye devam ettiğini ve koltuğunu koruması için ona yardım etmeye devam edeceğini açıkça belirtti.
Sargeant için iyi haber şu ki, iyi bir yarış sonucuyla beraber takımına puanlar kazandırması kamuoyunun ona bakış açısını değiştirecektir.
Le Mans LMP2 galibi Matthew Howsen, On Track GP adlı podcastte şunları söyledi: “Genel olarak bu sporla ilgili en iyi şey ve aynı zamanda en acımasız şey sadece son performansınız kadar iyi olduğunuzdur.”
“Alt kategorilerde her şeyi kazanmış olabilirsiniz, ancak Formula 1 yükselirken sallantılı bir yıl geçirirseniz Formula 1 kariyeriniz biter.”
Logan Sargeant, Williams FW45
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Howson’un eski takım arkadaşı Richard Bradley, Sargeant’ın alt kategorilerde gösterdiği performanslara rağmen güvenilirliğinin darbe almasıyla bugün bunu yaşadığını söylüyor.
“Sanırım şu anda Sargeant bunun bir parçası. Alt kategorilerde beklenmedik şekilde harikaydı ve iyi puanlar topladı.”
“Geçtiğimiz yıl Lawson’a karşı da çok benzerdi. Formula 1’e girdi ve burada performans gösteremedi. Şimdi dışarıdan bakıldığında, takımlarla konuşmadan, sokaktaki güvenilirliği önemli ölçüde azaldı. İşte bu böyle vahşi bir spor.”
Bu sezonun başında gridde üç çaylak pilot yer alıyordu. Şu an Sargeant ve Oscar Piastri kaldı ve sadece bir tanesi parlıyor.
Bu durum, Formula 1’de söz konusu olduğunda takımların tam olarak ne aradıkları sorusunu akla getiriyor.
Howson, “Bu konuda öne çıkan şeyler onların bir uzaylı gibi öne çıkan yeteneklerinin olması. Bu sadece geleneklere karşı çıktıkları anlamına geliyor.”
“Yani başka bir deyişle herhangi bir pilot gerçekten yetenekli olabilir. Ve üç, dört hatta beş yıl sonra şampiyonluk kazanabilir. Ancak öne çıkanlar, yapmamaları gereken şeyleri yapanlar. Bu pilotlar belirli bir formülü olan pilotlardan daha hızlı olurlar.”
“Bu konu her zaman çok açıktır, o gün geldiğinde hiçbir mazeretleri yoktur ve kelimenin tam anlamıyla parlıyor olurlar. Bunu fazla kilometre yapmış olmaları, daha yaşlı olmaları, daha deneyimli olmalarıyla açıklayamazsınız. Bunu saf yetenekleriyle yaparlar.”
“Kimi Raikkonen Formula Renault’a geldiğinde de durum böyleydi, eşit araçlarla yarışları beklenmedik şekilde 20 saniye farkla kazanıyordu.”
“Charles Leclerc ve George Russell, bu çocuklar alt kategorilerde yarıştıkları ilk senelerde F3 ve F2 şampiyonu oldular. Bu böyle bir şey.”
“Şu an elimizde Piastri, Lawson ve Alex Palou var. Bu çocuklar kendilerinden beklenmedik şeyleri yapan çocuklar. F1 takımları da bunun farkında.”
“Tüm şampiyonaları kazanmış pilotların kıyasıya yarıştığı bu sektörde bunu ne kadar sürede yaptıklarına bakılacaktır.”
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