Motor sporları, Olimpiyat Oyunları'na dahil mi oluyor?

Amerikan Futbolu Federasyonu başkanı Pazartesi günü yaptığı açıklamalarda Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na eklenecek olan yeni sporların hangileri olacağı kararının önümüzdeki haftalarda açıklanmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Yeni sporların olimpiyata dahil olması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) bu kararı Ekim ayında Mumbai'de yapılacak toplantısında onaylaması gerekecek. Motor sporlarının olimpiyatlara eklenip eklenmeyeceği tüm motor sporları severler arasında merak uyandırmış durumda.

Motor sporlarının olimpiyatlara girebilme ihtimali var ancak bu ihtimali taşıyan tek spor dalı değil. Motor sporlarıyla birlikte olimpiyatlara eklenmesi muhtemel olan sporları kısaca listelersek: Beyzbol, Softbol, Lakros, Breakdans, Karate, Kick Boks ve Squash.

Motor sporlarının daha önceki olimpiyatlarda tam anlamıyla boy gösteremediği aşikâr ancak bu durumun eksikliğinin tüm sevenleri tarafından hissedilmesi ve motor sporları topluluğunun fazlalaşması sebebiyle 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmaları mümkün olabilir. Daha önce FIA’nın kendi motor spor olimpiyatları dışında yapılan olimpiyatlarda elektrikli karting yarışmalara dahil edilmişti.

İlk olarak 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda bir yarışma olarak dahil edildi. Yapılan bu etkinlik o dönemin FIA başkanı Jean Todt sayesinde gerçekleşti ve Buenos Aires’teki Autódromo Juan y Oscar Gálvez Karting pistinde gerçekleşti. Bu pist 1953-1998 arasında 20 yarışa ev sahipliği yaptı. - Son yarışın kazananının da Micheal Schumacher olduğunu hatırlatalım - Elektrikli Karting füryasının devamı niteliğinde iki sene sonra 2020 yılında da bir karting yarışı daha düzenlendi.

Peki Elektrikli Karting Olimpiyat yarışmalarına nasıl dahil oldu?

Her şey Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, FIA'yı 2012 yılında motor sporları yönetim organı olarak resmen tanımasıyla başladı. Bu esnada 2010 yılında Gençlik Olimpiyatları da olimpiyat sporları için adeta bir deneme tahtası olarak düzenlenmeye başlanmıştı.

FIA’nın trafik güvenliği mesajını yaymak istemesi ve bu konudaki yapılan görüşmeler motor sporlarının olimpiyatlara girmesinin önünü açtı.

Eski F1 CEO'su Bayer bu konu hakkında, ‘’Elbette kalbim spor için atıyor Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yaptığım görüşmede temel olarak trafik güvenliği eğitimini getiriyorsak E-Karting'i sergilemek istediğimizi söyledik.’’ demişti.

E-Karting, diğer motor sporlarına kıyasla olimpiyatlara dahil edilme olanağı açısından birkaç avantaj sunuyor. Günümüzde yapılan Formula-E'de emisyon düşüklüğü ve gürültünün neredeyse hiç olmaması olimpiyat organizatörleri ve düzenlenen ülkeler tarafından daha kolay kabul edilebilir bir seçenek oluyor. Eski Karting komisyon başkanı olan Felipe Massa konuyla ilgili o zaman şunları söylemişti: ‘’Bence bu harika.’’

‘’Olimpiyatlarda daha önce hiç arabalar veya motor sporlarını görmemiştik. Eğer bunu başarabilirlerse, karting için mükemmel bir yönlendirme olacaktır.’’ dedi.

Böylelikle 2018 yılında Todt sayesinde ilk kez olimpiyatlarda bir motor sporu dahil olmuştu.