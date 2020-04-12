Motor sporları dünyasından Moss için taziye mesajları yağıyor

Moss, Formula 1’de şampiyonluk kazanamayan en büyük sürücülerden biri olarak kabul ediliyordu. 1951 ile 1961 arasında F1’de mücadele eden Moss, kariyeri boyunca 16 galibiyet elde etti ve dört kez şampiyona ikincisi oldu.

Efsane ismin hayatını kaybetmesinin ardından motor sporları dünyasından taziye mesajları yağdı.

Moss’un 1955’te yarıştığı takım olan Mercedes, “Bugün spor dünyası, sadece bir efsaneyi değil, bir beyefendiyi kaybetti. Takım ve Mercedes Motor Sporları ailesi, yakın bir arkadaşını kaybetti. Sir Stirling, seni özleyeceğiz.” şeklinde bir tweet paylaştı.

Bir başka motor sporları efsanesi Mario Andretti:

“Sevgili arkadaşım Stirling Moss hakkındaki üzücü haberi az önce duydum. O, benim kahramanımdı ve herkes tarafından sevilen bir adamdı. Sporumuzun gerçek devlerinden biriydi ve sonsuza dek özlenecek. Eşi Suzie’ye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Huzur içinde yat, yarışçı.”

Eski F1 sürücüsü Martin Brundle:

“Güçlü bir yarışçı ve bir beyefendiydi. Hem pistte hem de hayatta sürekli zorlayan bir tarzı vardı. Dikkat çeken bir adamdı. Motor sporlarının en tehlikeli döneminde hayatta kaldı ve bugün 90 yaşında hayatını kaybetti. Anlatacak harika hikayeleri vardı ve onu tanımak bir ayrıcalıktı.”

FIA başkanı Jean Todt:

“Çok üzücü bir gün. Stirling Moss, uzun bir savaşın ardından aramızdan ayrıldı. Motor sporlarında gerçek bir efsaneydi ve her zaman öyle kalacak.”

McLaren Racing CEO’su Zak Brown:

“Sir Stirling Moss’un aramızdan ayrılış haberini duymaktan büyük üzüntü duyuyorum. Bir Formula 1 efsanesi, çok yetenekli bir yarışçı ve İngiliz ve uluslararası motor sporlarının inanılmaz bir elçisiydi. Sevdiklerine saygılarımı ve başsağlığımı iletiyorum.”

Moss’un bir dönem başkan yardımcılığını yaptığı İngiliz Yarış Sürücüleri Kulübü (BRDC):

“BRDC üyesi, motor sporları efsanesi ve bir arkadaşımız olan Sir Stirlin Moss’un kaybından ötürü büyük üzüntü içerisindeyiz.”

“Bu zorlu zamanda düşüncelerimiz, Bayan Moss ve ailesi ile birlikte. Rozetini aldığı günden bu yana bunu gururlu şekilde taşıyan biriydi ve onu çok özleyeceğiz.”

Grand Prix Sürücüleri Derneği (GPDA) başkanı Alexander Wurz:

“Bugün, sporumuzun bir ikonunu, Sir Stirling Moss’u kaybettik. Huzur içinde yat Sir.”

Williams F1 sürücüsü George Russell:

“Onunla konuşma zevkini sadece birkaç kez tadabildim, ancak bu bile onun neden bu kadar saygı gördüğünü anlamak için yeterliydi. Düşüncelerim, ailesiyle birlikte.”