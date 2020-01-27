Motor sporları dünyasının önemli isimleri, geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı unutmadılar.
Basketbol dünyasının önemli ismi Kobe Bryant ve kızı Gianna Maria-Onore Bryant, Kaliforniya'da yaşanan bir helikopter kazası sonucunda hayatlarını kaybettiler.
Los Angeles kenti yetkilileri, California eyaletinin Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında meydana gelen helikopter kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında 41 yaşındaki Bryant'ın da bulunduğunu doğruladılar.
Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.
Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan efsane sporcunun ölümü motor sporları dünyasındaki isimleri de yasa boğdu.
İşte o tweetlerden bazıları:
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Motor sporları dünyası Kobe Bryant'ı unutmadı
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