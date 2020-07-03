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Formula 1 / Son dakika

Motor sorunu iddialarını yalanlayan Bottas, galibiyet için savaşmalarını umuyor

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Motor sorunu iddialarını yalanlayan Bottas, galibiyet için savaşmalarını umuyor
Ekleyen:
, Editör
3 Tem 2020 10:15

Valtteri Bottas, bu hafta sonu yapılacak Avusturya GP öncesinde motor sorunu yaşadıkları iddialarını yalanladı ancak yarışın zor geçeceğini söyledi.

Dün bazı Hollandalı gazeteciler Mercedes'in Lewis Hamilton'ın güç ünitesinde bir sorun bulduğunu ve müşteri takımları da dahil olmak üzere tüm güç ünitelerinin araçlardan söküldüğünü iddia etmişlerdi.

Sonrasında sorunu çözüp, araca geri takıldıkları iddia ediliyordu.

Bu iddia Valtteri Bottas'a soruldu ve Fin pilot, "Herhangi bir motor problemi olduğunu duymadım. Mercedes sadece dayanıklılığı arttırmak için yeni bir güncelleme hazırladı ama bununla ilgili herhangi bir sorun olduğunu ben duymadım." dedi.

Bottas, bu yıl yakın bir savaş olacağını da itiraf etti.

"Bu pisti seviyorum, burada iki yarış olacağını duyduğum zaman çok mutlu oldum. Ama geçmişe bakarsak, hoşlanmadığım pistler vardı ama yine de oralarda başarılar elde ettim. Yani geçmişe bakarak bir şey çıkarmak zor. Uzun bir aradan sonra yeni bir sezon başlıyor. Ama hem kendim, hem de takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini hissediyorum. Bu yüzden kendimi güvende hissediyorum. Daha fazlasını söyleyemeyiz ve yakında takım olarak nerede olduğumuzu göreceğiz. Şahsen adım adım ilerleyeceğim."

"Testlerde gördüğümüz üzere rekabet artıyor. Özellikle Red Bull gerçekten güçlü görünüyor. Ferrari de hiç şüphesiz mücadelede olacak. Yani hiçbir şey kolay olmayacak. Ama inancımız ve umudumuz galibiyet için savaşmak. Hedefimiz bu. Şimdilik hepsi spekülasyon. Araçta olmayalı uzun zaman oldu ve eminim her takım aracını Melbourne'e kıyasla değiştirdi."

"Bu yıl planlanandan daha az yarış olacak. Ama daha az yarış olsa bile durumun farklı olacağını düşünmüyorum. Her hafta sonu zorlayacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takım olarak daha hızlı tepki vermeliyiz ve araç ile seyrettiğimiz yön açısından verimli olmalıyız. Sadece birkaç test yaptık, öğrenecek çok şeyimiz var. Bunu hızlıca yapmamız gerekiyor."

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Editör Kemal Şengül

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