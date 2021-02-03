Marko, motor oylamasının yapılmamasına şaşırmış

Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın spordan çekilmesinin ardından başka bir üreticinin motorlarını kullanmak yerine Japon üreticinin motorlarını kullanmaya devam etmek istiyor.

Ancak Red Bull, bu seçeneği sadece motorların gelişimi dondurulursa kullanabilir ve bundan ötürü motorların 2021 sonrasında geliştirilmesini istemiyorlar.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, geçtiğimiz günlerde bu konuda bir oylama yapılacağını ve bu oylamanın da olumlu sonuçlanacağını söylemişti. Ancak beklenen oylama, anlaşmazlıklar nedeniyle iki hafta ertelendi.

Çarşamba günü yapılan takım patronları toplantısında da motor konusu görüşülmedi.

Red Bull şimdi karar için minimum iki hafta daha bekleyecek.

Marko, konu hakkında Motorsport-Magazin'e verdiği demeçte, “Cuma günü var olan anlaşma Pazartesi günü artık yoktu."

"Daha fazla görüşme ve müzakere yapılacak." dedi.

Marko ayrıca yapılacak oylamada 10 takımdan en az altısının oyuna ihtiyaç duyduklarını ekledi.

"Takımlardan gelen on oydan altısına ihtiyacımız var. Red Bull ve Toro Rosso'ya ek olarak Ferrari, Alfa Romeo, Haas ve Renault'nun bizimle aynı fikirde olacağını tahmin ediyorum."

Diğer tarafta Ross Brawn, pazartesi günü bir oylama yapılmasının zaten planlanmadığını söylüyor.

Brawn, "Planlanmış bir oylama olduğunu düşünmüyorum. Yanlış anlaşılma için üzgünüm ancak Formula 1'de her zamanki gibi tartışılacak şeyler hep var." dedi.

Bir sonraki komisyon toplantısının 11 Şubat'ta yapılması planlanıyor.