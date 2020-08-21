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Formula 1 / Son dakika

Motor modu yasağı İtalya veya sonrasına kadar ertelenebilir

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Motor modu yasağı İtalya veya sonrasına kadar ertelenebilir
Ekleyen:
, Editör

F1-Insider.com başta olmak üzere çeşitli kaynaklarda yer alan habere göre motor modu yasağı, İtalya GP veya sonrasına kadar ertelenecek.

FIA'dan Peter Bayer, İspanya GP öncesi takımlara göndermiş olduğu teknik konuları içeren mektupta sıralama modlarına dikkat çekti ve sıralamalarla yarış arasında motor modları arasında değişiklik yapılamayacağını bildirdi.

Mektupta açık bir şekilde FIA'nın hem sıralamalarda hem de yarışta aynı motor modlarının kullanılmasını istediği belirtildi.

Bu kuralın yürürlüğe girmesi için Belçika GP öncesi bir teknik direktif daha yayınlanacaktı.

Fakat F1-Insider.com, motor modu yasağının Belçika GP'de değil, İtalya GP'de yürürlüğe gireceğini iddia etti.

Hatta İtalya GP sonrasına kadar da ertelenebilir.

Şu anda takımlar ve FIA arasındaki görüşmeler devam ediyor. Konuyla ilgili bilgilendirmenin yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Red Bull'dan Christian Horner, "Bahsettikleri teknik direktif cesaret verici. Tüm takımları etkileyecek. Soru şu: ne kadar etkileyecek?" dedi.

F1-Insider.com'a konuşan Helmut Marko da, "Motor modu yasağı Red Bull için iyi bir şey. Çünkü o zaman pole pozisyonu için yarışmamız bile mümkün olabilir."

"Barcelona'da parti modu nedeniyle Mercedes'e sıralama turlarında en az yarım saniye kaybettik. Spa'da 0.8 saniye olacaktı. Şasi tarafında her hafta sonu gelişiyor ve Mercedes'e daha da yaklaşıyor. Bu yüzden Belçika'daki sıralama turlarında Mercedes'le aynı seviyede olabileceğimize inanıyorum."

"Bu, bizim için çok önemli. Çünkü henüz en büyük hedefimizden vazgeçmedik: Verstappen'i tüm zamanların en genç şampiyonu yapmak istiyoruz." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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