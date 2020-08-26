Motor modu yasağı, dayanıklılık gelişimi iddialarını hedefliyor

Geçtiğimiz hafta yayınlanan ve İtalya GP’de yürürlüğe girecek olan teknik direktifte FIA, yeni kısıtlamaları açıkladı ve 2025’e kadar devam edecek olan mevcut güç ünitesi homologasyon dönemini kapsayan F1 sportif kurallarının Ek 4 maddesine atıfta bulundu.

Kurallar, üreticilerin ‘dayanıklılık, güvenlik, maliyet tasarrufu, araç kurulumu ve tedarik sorunları için’ güncellemeler yapma konusunda FIA’dan onay talep edebileceğini belirtiyor.

Teknik direktifte FIA, dayanıklılık gelişimi taleplerinin, üreticilerin gerçek sorunları düzeltmek yerine performans sınırlarını zorlaması gerçeğini yansıtabileceğini belirtti.

Teknik direktifte, “Birçok durumda dayanıklılık sorunları, bir yarışın bazı anlarında, güç ünitesinin güvenilir operasyonel sınırların dışında çalıştırılmasının kaçınılmaz sonuçları olduğuna ve bunun gibi dayanıklılık taleplerinin, aslında güç ünitesinin ömrü boyunca kullanılacak modlarla beraber daha yüksek performansa izin vermenin dolaylı bir yolu olduğuna inanıyoruz.”

“Dolayısıyla birçok durumda FIA’nın, tüm değişiklik taleplerinin sadece kuralların izin verdiği amaçlara yönelik olduğunu ve performans üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı konusunda tatmin olması neredeyse imkansız.” denildi.

Daha önce belirtildiği gibi FIA, yeni mod kısıtlamalarının gerekçesi olarak iki kuraldan daha bahsetti. Bunlar, takımların kurallara uygunluğunu göstermesi gereken teknik yönetmeliklerin 2.7 Maddesi ve sportif yönetmeliklerin, sürücünün aracı yalnız ve yardımsız sürmesi gerektiğini belirten 27.1 Maddesi.

FIA, 27.1 Maddesi’ni genişleterek ‘güç ünitesi modlarının (ve özellikle içten yanmalı motor modlarının) kullanımının, güç ünitesinin yarış ömrü boyunca dayanıklılığa karşı performans yönetiminin önemli bir parçası haline geldiğini ve bunun, güç ünitesinin bir seans, yarış ve tüm ömrü üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu belirtti.

“Ayrıca bu süreçte sürücünün, hareket ettirilen karmaşık butonlar hakkında hiç bilgisi olmadan ya da çok az doğrudan kontrolü veya bilgisi olarak, takımlar tarafından verilen talimatları yerine getirdiğini gözlemliyoruz.”

FIA, kısıtlamaların, ‘içten yanmalı motorun çıkış gücünü ve çalışma şeklini belirleyen, iklim şartlarındaki değişikliklerle veya istisnai olarak tetiklenebilecek güç ünitesi tedbirleriyle bağlantılı olmayan bir dizi kontrol parametresi olarak tanımladığı içten yanmalı motor modlarına odaklandığını vurguladı.

İtalya GP’den itibaren, sıralama turlarının başından yarışın sonuna kadar aynı motor modunun kullanılması gerekecek.

Sıralama turlarında piste çıkış ve pite geliş turlarında, pole pozisyonundan %20 daha yavaş olan turlarda farklı modlar kullanılabilecek. Yarış öncesi gride geliş turunda, damalı bayraktan sonraki turda ve güvenlik aracı ile sanal güvenlik aracının olduğu turlar da bu kuralın dışında yer alıyor.

Belirli bir hafta sonunda sıralama turları ve yarış boyunca aynı modun kullanılması gerekse de seçilen mod yarıştan yarışa değişebilir.

İçten yanmalı motor parametreleri de bir tur içerisinde değişebilir, ancak bunun her tur tekrarlanması gerekiyor.

Ayrıca müşteri ve fabrika takımlarının, hafta sonlarında aynı modu kullanmaları gerekecek.

Şu an kullanımda olan ve farklı mesafe kat etmiş veya farklı aşınma derecelerine sahip olabilecek güç üniteleri için bazı izinler verilecek.

Ancak Belçika GP'den itibaren getirilecek yeni güç ünitelerinde, normalde Monza'dan itibaren uygulanacak kısıtlamalar geçerli olacak yani bu hafta sonu yeni güç ünitesine geçenler, aynı motor modlarını kullanacaklar.

Dayanıklılık için verilecek izinlerden birisi, yarış içerisinde bir sorunla karşılaşılırsa motor modunun değiştirilebilecek olması. Ancak bu durumda takımların FIA'yı hemen bilgilendirmesi ve yanlış giden şeyi göstermesi gerekiyor. Takımların önceden habersiz, motor ömrünü uzatmak için böyle bir değişiklik yapmasına izin verilmeyecek. Bunun yanında motor modu dayanıklılık için değiştirildiğinde, performansta ciddi düşüş olmasının gözlemlenmesi gerekecek ve yarış içerisinde eski moda dönüş yapılamayacak.

FIA ayrıca, sıralamalarda geçiş butonunun kullanılamayacağını, yarışta düzlükte MGU-K ile ilgili değişiklikte kullanılabileceğini belirtti.

Teknik direktifte, izin verilenler dışında bir şey yapılırsa bu konunun ciddiye alınacağı belirtildi. "Teknik direktifte belirtilenler dışında içten yanmalı motor modlarında bir değişiklik olduğu belirlenirse ve verilerin, sensörlerin ve uyarıcı sinyallerin kasıtlı bir şekilde saklandığı ya da manipüle edildiği anlaşılırsa bu olay hakemlere iletilecek."