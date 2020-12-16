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Formula 1 / Son dakika

Motor dondurma konuşmaları Red Bull'a, Honda motorlarıyla devam etme ümidi veriyor

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Motor dondurma konuşmaları Red Bull'a, Honda motorlarıyla devam etme ümidi veriyor
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Red Bull, rakip takımlar arasında Formula 1 motorlarının dondurulması hakkındaki fikir birliğinin 2022 sonrasında Honda motorlarıyla devam etme ümitlerini arttırdığını söylüyor.

Gelecek senenin sonunda Honda F1’den resmi olarak çekilirken Red Bull motor tedariği konusunda fikirleri tartmaya devam ediyor.

Tercih ettikleri yöntemin ise Honda’nın projesini devralıp mevcut güç üniteleriyle devam etmek olduğu ise herkesçe biliniyor.

Fakat Red Bull’un gerçekçi bir şekilde Honda platformuyla devam edebilmesinin tek yolu motoru geliştirmeye kendilerinin devam etmek zorunda kalmaması. Bu da FIA tarafından bir motor dondurması getirilmesini gerekli kılıyor.

Takımın rakipleri arasından Renault ve Ferrari başta dondurma fikrine karşı çıksalar da her iki üretici de F1 yeni güç ünitesi kurallarını 2025’e çektiği takdirde dondurma fikrini destekliyor.

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Fakat üstesinden gelinmesi gereken diğer bir konu ise, bir motor üreticisi performans olarak diğerlerinden oldukça geriye düştüğünde üreticinin toparlanması için F1’in bir güvenlik ağı oluşturup oluşturmaması gerektiği kararı.

Red Bull takım patronu Christian Horner bu konuda görüşmelerin devam ettiğini ve son kararın kısa süre içerisinde verileceğini belirtti.

Horner: “Honda ve FIA’Yla devam eden yapıcı görüşmelerimiz mevcut ve bence bir karara varmaya yakınız.”

“FIA diğer takımlara danışıyor. Bence dondurma konusunda fikir birliği var. Sadece bir motor üreticisi bir sezondan diğerine geçerken çuvallaması durumunda bir güvenlik ağı olmalı mı konusu kaldı. Öbür türlü 3 yıllığına performansı aynı tutmak çok zarar verici olabilir.”

Honda Red Bull’un güç ünitelerini kullanmaya devam etmesi fikrine açık olduklarını ama parçalar Milton Keynes ve Japonya arasında bçlündüğünden bir anlaşmaya varmanın kolay olmadığını açıkladı.

Japon araç üreticisinin teknik direktörü Toyoharu Tanabe ise: “Milton Keynes’te genel olarak ERS sistemini tasarlayıp üretiyoruz, temel İçten Yanmalı Motor’u ise Japonya’da Sakura AR&GE merkezimizde geliştiriyoruz.” dedi.

“Her halükarda çok karmaşık bir durum, özellikle Honda Formula 1 için. Görüşmeler şu anda devam ediyor. Henüz herhangi bir karara varmadık o yüzden projemizde her durumu değerlendireceğiz.”

Renault’nun motorların yakınlaştırılması fikrine karşı olduğu bilinirken Ferrari takım patronu Matiia Binotto kısa zaman önce F1 takımlarının ileride hızlıca bir karar vermek zorunda bırakılmak yerine, şimdi konuyu tartışmalarının daha önemli olduğunu söyledi.

Binotto: “Bence şimdi değerlendirilmesi daha iyi. Basitçe sorunun doğmasını bekleyip o zaman çılgınca tartışmalara girmek yerine şimdi önden düşünmek istiyoruz. O yüzden dondururken böyle bir senaryoyu düşünerek bunun için hazırlıklı olduğumuzdan emin olmak bence çok sorumluluk sahibi bir hareket olur.”

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Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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