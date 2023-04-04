MotoGP ve F1, aynı hafta sonunda yarış düzenlemeyi görüşüyor
MotoGP ve Formula 1 yönetimi, aynı hafta sonu yapılacak bir yarış fikrini tartışmaya başladılar.
MotoGP günümüzde en önemli motosiklet serisi olarak kabul görüyor ve dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip.
Formula 1 ise motor sporlarının en büyük kategorisi ve seriyi takip eden kişi sayısı her geçen gün artıyor.
İki seri de şimdiye kadar uyum içerisinde çalıştı ve aynı hafta sonu yarış düzenlememeye özen gösterdi.
Fakat şimdi ilginç bir fikir ortaya atılmış durumda; Tek bir hafta sonunda yapılacak ortak bir yarış.
Fikir hakkında çok fazla detay yok ancak hem MotoGP'nin hem de F1'in aynı hafta sonunda yapılması planlanıyor. Bir yarışın sabah, diğerinin akşam yapılması gayet mantıklı olabilir.
Dorna'nın CEO'su Carmelo Ezpeleta, Cadena Cope'a yaptığı açıklamada, bu konuda F1 CEO'su Stefano Domenicali ile görüştüğünü doğruladı.
RNF Racing press conference with Carmelo Ezpeleta, Chief Executive Officer of Dorna Sports
Fotoğraf: RNF Racing
Ezpeleta, "Stefano Domenicali ile aynı hafta sonunda aynı pistte bir F1 ve bir motosiklet yarışı düzenleme konusunda konuştum." dedi.
Ezpeleta, Domenicali'nin kendisine Madrid'de yapılacak bir pistten bahsettiğini ve konunun değerlendirildiğini belirtti.
"Bunu düşünüyoruz. Stefano bana Madrid'de bir pistten bahsetti ve ben de Madrid belediye başkanıyla konuştum."
Proje her halükarda uzun vadeli olacak ve fikrin uygulanmasının önünde pek çok zorluk var.
Örneğin pistin yapısı, kaçış alanları ve mevcut pistlerle anlaşmalar bunlardan bazıları. Lojistik anlamda da zorluklar olabilir çünkü aynı padoku paylaşmak hiç de kolay olmayacak ve büyük bir çalışma gerektirecek.
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