Formula 1 Amerika GP

MotoGP ve F1 Amerika’da buluşuyor: Pedrosa önderliğinde gösteri sürüşü yapılacak

Liberty Media bünyesindeki MotoGP ve F1, Circuit of the Americas pistinde düzenlenecek özel yüksek hızlı gösteri turlarıyla bir araya geliyor.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Eki 2026 09:30

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Formula 1 ve MotoGP ticari haklarının Liberty Media çatısı altında birleşmesinin ardından iki dev motor sporu organizasyonu, bu hafta sonu ABD Grand Prix'sinde ortak bir şova imza atmaya hazırlanıyor. Austin’deki Circuit of the Americas (COTA) pistinde gerçekleşecek etkinlikte, dört farklı MotoGP motosikleti piste çıkarak F1 taraftarlarına unutulmaz bir gösteri sunacak.

Gösteri sürüşünde, MotoGP dünyasında “Tacı olmayan şampiyon” olarak tanınan ve KTM test pilotu olan Dani Pedrosa başrolü üstlenirken, kendisine Ducati ile WorldSBK şampiyonu Nicolo Bulega, Yamaha ile tecrübeli isim Andrea Dovizioso ve Trackhouse Racing Aprilia ile Lorenzo Savadori eşlik edecek.

Nico Hulkenberg, Audi, Arvid Lindblad, Racing Bulls, Esteban Ocon, Haas, Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Dünyanın en ikonik pistlerinden birinde F1 taraftarlarının karşısına çıkacak olmaktan heyecan duyduğunu belirten Pedrosa, organizasyon hakkında şunları söyledi: "Dünyanın en ikonik pistlerinden biri olan COTA'da bir MotoGP motosikleti sürmek her zaman çok özeldir.”

“ABD Grand Prix'si, F1 takviminde en fazla izleyici ağırlayan duraklardan biri. Bu durum, taraftarlara MotoGP tutkusunu aşılamak için benzersiz bir fırsat sunuyor.”

“Bu motosikletlerin hızı, sesi ve performansı şahsen deneyimlemeniz gereken bir şey ve bunu Austin'de herkesle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Gelecek sezon VR46 takımıyla MotoGP gridine adım atacak WorldSBK şampiyonu Nicolo Bulega ise etkinliği şu sözlerle değerlendirdi: "Bu, MotoGP'yi dünya motor sporlarının en büyük kalabalıklarından birinin önüne çıkarmak için harika bir fırsat.”

Dani Pedrosa, Red Bull KTM

Fotoğraf: Mirco Lazzari GP / Getty Images

“COTA'daki atmosfer her zaman inanılmazdır ve bu kadar çok taraftarın önünde bir MotoGP motosikleti sürmek özel bir deneyim olacak.”

“MotoGP motosikletleri başka hiçbir şeye benzemez; umarım atacağımız turlar sporumuzun ne kadar muazzam olduğunu gösterir. Harika bir şov sunmayı ve 2027'de MotoGP ile Austin'e geri döndüğümde taraftarları nelerin beklediğini şimdiden göstermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Austin'deki F1 hafta sonunda dört özel motosiklet sergilenip çeşitli etkinlikler düzenlenirken, mevcut MotoGP gridi ise aynı saatlerde Avustralya’daki Phillip Island pistinde şampiyona mücadelesini sürdürecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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