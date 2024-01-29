MotoGP, Formula 1 ile ortak bir proje hayal ediyor

Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali ve MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ticari haklarına elinde bulunduran Dorna'nın CEO'su Carmelo Ezpeleta, bir süredir bu konudaki olası seçenekleri tartışıyorlardı.

Aslına bakılırsa bu fikir ilk kez geçtiğimiz bahar gündeme geldi; temel fikir iki serinin aynı hafta sonunu paylaşması ve adeta bir karnaval sunmasıydı.

Şu anda sezon boyunca hem Formula 1 hem de MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapan dört pist var: Barcelona, Red Bull Ring, Silverstone ve Austin.

F1'in Amerika'daki popülaritesini arttırmak istemesinden ötürü Austin'in ya da efsanevi Silverstone pistinin yarışa ev sahipliği yapabileceği düşünülebilir.

Böyle bir ortak projenin önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde düzenlenmesi pek mümkün görünmüyor, bunun başlıca nedeni de iki serinin farklı standartlara sahip olması.

Pistler -farklı güvenlik gereksinimlerinden ötürü- MotoGP ve F1 yarışları için farklı bariyerler ya da farklı güvenlik standartları uyguluyorlar.

Fotoğraf: Monster Energy Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, Mercedes-AMG F1 W08

Ancak mesele sadece bu değil; iki dünya şampiyonasının farklı sponsorları var ve tüm partnerlerin gereksinimlerini dikkate almak kolay olmayacak.

Yine de Ezpeleta bunun mümkün olduğuna inanıyor.

EuropaPress'e konuşan Dorna Başkanı, "Stefano Domenicali ile uzun süredir harika bir ilişkimiz var ve bir süredir böyle bir proje üzerinde düşünüyorduk."

"Kuşkusuz bunu yapmak o kadar da kolay değil ama bu fikirden vazgeçmediğimizi söyleyebilirim."

"Eğer proje gerçekleştirilebilirse, bunu yapacağız." dedi.