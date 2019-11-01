Moto3 Sepang: İlk günün lideri Toba, Can 23. oldu
Moto3'te Sepang'da gerçekleştirilen cuma antrenmanlarının en hızlı ismi Kaito Toba olurken, Can Öncü 23. sırada yer aldı.
İlk antrenman seansı ıslak zeminde başladı ve turlar ilerledikçe pist kurudu.
Ancak dereceler oldukça yavaştı ve Andrea Migon 12 tur attığı seansı 2:18.921'lik derecesiyle ilk sırada noktaladı.
Aron Canet onun en yakın takipçisiydi ve 2:19.272'lik derecesiyle ikinci olurken, Lorenzo Porta üçüncü ve Tony Arbolino dördüncü oldu.
Jaume Masia beşinci en iyi dereceyi yaparken, Makar Yurchenko altıncı, Darryn Binder yedinci, Marcos Ramirez sekizinci ve Celestino Ramus dokuzuncu oldu.
Temsilcimiz Can Öncü yedi tur attığı seansta 17. sırada yer aldı.
İlk antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Andrea Migno
|KTM
|12
|02'18.921
|2
|Aron Canet
|KTM
|8
|02'19.272
|00.351
|3
|Lorenzo Porta
|Honda
|8
|02'20.212
|01.291
|4
|Tony Arbolino
|Honda
|11
|02'20.906
|01.985
|5
|Jaume Masia
|KTM
|12
|02'21.044
|02.123
|6
|Makar Yurchenko
|KTM
|13
|02'21.487
|02.566
|7
|Darryn Binder
|KTM
|4
|02'22.133
|03.212
|8
|Marcos Ramírez
|Honda
|7
|02'22.484
|03.563
|9
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|9
|02'22.492
|03.571
|10
|Ai Ogura
|Honda
|13
|02'24.785
|05.864
|11
|Jakub Kornfeil
|KTM
|14
|02'24.947
|06.026
|12
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|16
|02'25.002
|06.081
|13
|Alonso Lopez
|Honda
|14
|02'25.800
|06.879
|14
|Raul Fernandez
|KTM
|10
|02'26.286
|07.365
|15
|Kaito Toba
|Honda
|13
|02'26.722
|07.801
|16
|Albert Arenas
|KTM
|6
|02'26.723
|07.802
|17
|Can Öncü
|KTM
|7
|02'26.770
|07.849
|18
|Stefano Nepa
|KTM
|12
|02'27.345
|08.424
|19
|Dennis Foggia
|KTM
|10
|02'27.347
|08.426
|20
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|4
|02'27.436
|08.515
|21
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|10
|02'27.764
|08.843
|22
|Romano Fenati
|Honda
|9
|02'27.930
|09.009
|23
|Kazuki Masaki
|KTM
|10
|02'27.951
|09.030
|24
|Filip Salač
|KTM
|12
|02'28.422
|09.501
|25
|Riccardo Rossi
|Honda
|14
|02'28.454
|09.533
|Tom Booth-Amos
|KTM
|11
|02'29.056
|10.135
|John McPhee
|Honda
|4
|02'30.214
|11.293
|Niccolò Antonelli
|Honda
|3
|02'30.838
|11.917
|Ayumu Sasaki
|Honda
|0
|Tüm sonuçları görüntüle
İkinci antrenman seansı ise kuru zeminde yapıldı.
Honda sürücüsü Kaito Toba, seansın en çok tur atan isimlerinin başında geliyordu ve 2:12.466'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.
Bir diğer Japon sürücü Tatsuki Suzuki ikinci olurken, Darryn Binder üçüncü, Ayumu Sasaki dördüncü ve Andrea Migno beşinci oldu.
Aron Canet, Alonso Lopez, Romano Fenati, Sergio Garcia ve Tony Arbolino ilk onu tamamladı.
Temsilcimiz Can Öncü 13 tur attığı seansı 13. sırada noktaladı.
İkinci antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Kaito Toba
|Honda
|12
|02'12.466
|2
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|9
|02'12.701
|00.235
|3
|Darryn Binder
|KTM
|11
|02'12.724
|00.258
|4
|Ayumu Sasaki
|Honda
|9
|02'12.777
|00.311
|5
|Andrea Migno
|KTM
|12
|02'12.811
|00.345
|6
|Aron Canet
|KTM
|9
|02'12.819
|00.353
|7
|Alonso Lopez
|Honda
|14
|02'12.852
|00.386
|8
|Romano Fenati
|Honda
|10
|02'12.852
|00.386
|9
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|14
|02'12.910
|00.444
|10
|Tony Arbolino
|Honda
|12
|02'12.959
|00.493
|11
|Jaume Masia
|KTM
|12
|02'13.023
|00.557
|12
|Filip Salač
|KTM
|11
|02'13.024
|00.558
|13
|Lorenzo Porta
|Honda
|11
|02'13.269
|00.803
|14
|Raul Fernandez
|KTM
|15
|02'13.297
|00.831
|15
|Riccardo Rossi
|Honda
|13
|02'13.335
|00.869
|16
|Marcos Ramírez
|Honda
|10
|02'13.516
|01.050
|17
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|15
|02'13.622
|01.156
|18
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|13
|02'13.642
|01.176
|19
|Albert Arenas
|KTM
|10
|02'13.661
|01.195
|20
|Stefano Nepa
|KTM
|12
|02'13.720
|01.254
|21
|Dennis Foggia
|KTM
|12
|02'13.733
|01.267
|22
|Ai Ogura
|Honda
|13
|02'13.749
|01.283
|23
|Can Öncü
|KTM
|13
|02'13.781
|01.315
|24
|John McPhee
|Honda
|10
|02'13.950
|01.484
|25
|Kazuki Masaki
|KTM
|12
|02'14.018
|01.552
|26
|Makar Yurchenko
|KTM
|13
|02'14.063
|01.597
|27
|Jakub Kornfeil
|KTM
|12
|02'14.344
|01.878
|28
|Niccolò Antonelli
|Honda
|11
|02'14.762
|02.296
|29
|Tom Booth-Amos
|KTM
|11
|02'14.909
|02.443
|Tüm sonuçları görüntüle
Önceki haber
F1 takımları 2021'de iki seansta çaylak pilotlara şans verecek
Sonraki haber
Williams, Ponos ile anlaştı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Moto3 Sepang: İlk günün lideri Toba, Can 23. oldu
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan