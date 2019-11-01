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Formula 1 / Son dakika

Moto3 Sepang: İlk günün lideri Toba, Can 23. oldu

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Moto3 Sepang: İlk günün lideri Toba, Can 23. oldu
Ekleyen:
, Editör
1 Kas 2019 08:15

Moto3'te Sepang'da gerçekleştirilen cuma antrenmanlarının en hızlı ismi Kaito Toba olurken, Can Öncü 23. sırada yer aldı.

 

İlk antrenman seansı ıslak zeminde başladı ve turlar ilerledikçe pist kurudu.

Ancak dereceler oldukça yavaştı ve Andrea Migon 12 tur attığı seansı 2:18.921'lik derecesiyle ilk sırada noktaladı.

Aron Canet onun en yakın takipçisiydi ve 2:19.272'lik derecesiyle ikinci olurken, Lorenzo Porta üçüncü ve Tony Arbolino dördüncü oldu.

Jaume Masia beşinci en iyi dereceyi yaparken, Makar Yurchenko altıncı, Darryn Binder yedinci, Marcos Ramirez sekizinci ve Celestino Ramus dokuzuncu oldu.

Temsilcimiz Can Öncü yedi tur attığı seansta 17. sırada yer aldı.

İlk antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Andrea Migno KTM 12 02'18.921  
2 Spain Aron Canet KTM 8 02'19.272 00.351
3 Italy Lorenzo Porta Honda 8 02'20.212 01.291
4 Italy Tony Arbolino Honda 11 02'20.906 01.985
5 Spain Jaume Masia KTM 12 02'21.044 02.123
6 Kazakhstan Makar Yurchenko KTM 13 02'21.487 02.566
7 South Africa Darryn Binder KTM 4 02'22.133 03.212
8 Spain Marcos Ramírez Honda 7 02'22.484 03.563
9 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 9 02'22.492 03.571
10 Japan Ai Ogura Honda 13 02'24.785 05.864
11 Czech Republic Jakub Kornfeil KTM 14 02'24.947 06.026
12 Spain Sergio Garcia Dols Honda 16 02'25.002 06.081
13 Spain Alonso Lopez Honda 14 02'25.800 06.879
14 Spain Raul Fernandez KTM 10 02'26.286 07.365
15 Japan Kaito Toba Honda 13 02'26.722 07.801
16 Spain Albert Arenas KTM 6 02'26.723 07.802
17 Turkey Can Öncü KTM 7 02'26.770 07.849
18 Italy Stefano Nepa KTM 12 02'27.345 08.424
19 Italy Dennis Foggia KTM 10 02'27.347 08.426
20 Japan Tatsuki Suzuki Honda 4 02'27.436 08.515
21 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 10 02'27.764 08.843
22 Italy Romano Fenati Honda 9 02'27.930 09.009
23 Japan Kazuki Masaki KTM 10 02'27.951 09.030
24 Czech Republic Filip Salač KTM 12 02'28.422 09.501
25 Italy Riccardo Rossi Honda 14 02'28.454 09.533
  United Kingdom Tom Booth-Amos KTM 11 02'29.056 10.135
  United Kingdom John McPhee Honda 4 02'30.214 11.293
  Italy Niccolò Antonelli Honda 3 02'30.838 11.917
  Japan Ayumu Sasaki Honda 0    
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İkinci antrenman seansı ise kuru zeminde yapıldı.

Honda sürücüsü Kaito Toba, seansın en çok tur atan isimlerinin başında geliyordu ve 2:12.466'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Bir diğer Japon sürücü Tatsuki Suzuki ikinci olurken, Darryn Binder üçüncü, Ayumu Sasaki dördüncü ve Andrea Migno beşinci oldu.

Aron Canet, Alonso Lopez, Romano Fenati, Sergio Garcia ve Tony Arbolino ilk onu tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü 13 tur attığı seansı 13. sırada noktaladı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Kaito Toba Honda 12 02'12.466  
2 Japan Tatsuki Suzuki Honda 9 02'12.701 00.235
3 South Africa Darryn Binder KTM 11 02'12.724 00.258
4 Japan Ayumu Sasaki Honda 9 02'12.777 00.311
5 Italy Andrea Migno KTM 12 02'12.811 00.345
6 Spain Aron Canet KTM 9 02'12.819 00.353
7 Spain Alonso Lopez Honda 14 02'12.852 00.386
8 Italy Romano Fenati Honda 10 02'12.852 00.386
9 Spain Sergio Garcia Dols Honda 14 02'12.910 00.444
10 Italy Tony Arbolino Honda 12 02'12.959 00.493
11 Spain Jaume Masia KTM 12 02'13.023 00.557
12 Czech Republic Filip Salač KTM 11 02'13.024 00.558
13 Italy Lorenzo Porta Honda 11 02'13.269 00.803
14 Spain Raul Fernandez KTM 15 02'13.297 00.831
15 Italy Riccardo Rossi Honda 13 02'13.335 00.869
16 Spain Marcos Ramírez Honda 10 02'13.516 01.050
17 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 15 02'13.622 01.156
18 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 13 02'13.642 01.176
19 Spain Albert Arenas KTM 10 02'13.661 01.195
20 Italy Stefano Nepa KTM 12 02'13.720 01.254
21 Italy Dennis Foggia KTM 12 02'13.733 01.267
22 Japan Ai Ogura Honda 13 02'13.749 01.283
23 Turkey Can Öncü KTM 13 02'13.781 01.315
24 United Kingdom John McPhee Honda 10 02'13.950 01.484
25 Japan Kazuki Masaki KTM 12 02'14.018 01.552
26 Kazakhstan Makar Yurchenko KTM 13 02'14.063 01.597
27 Czech Republic Jakub Kornfeil KTM 12 02'14.344 01.878
28 Italy Niccolò Antonelli Honda 11 02'14.762 02.296
29 United Kingdom Tom Booth-Amos KTM 11 02'14.909 02.443
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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