Moto3 Sepang: İlk günün lideri Toba, Can 23. oldu

İlk antrenman seansı ıslak zeminde başladı ve turlar ilerledikçe pist kurudu.

Ancak dereceler oldukça yavaştı ve Andrea Migon 12 tur attığı seansı 2:18.921'lik derecesiyle ilk sırada noktaladı.

Aron Canet onun en yakın takipçisiydi ve 2:19.272'lik derecesiyle ikinci olurken, Lorenzo Porta üçüncü ve Tony Arbolino dördüncü oldu.

Jaume Masia beşinci en iyi dereceyi yaparken, Makar Yurchenko altıncı, Darryn Binder yedinci, Marcos Ramirez sekizinci ve Celestino Ramus dokuzuncu oldu.

Temsilcimiz Can Öncü yedi tur attığı seansta 17. sırada yer aldı.

İlk antrenman sonucu:

İkinci antrenman seansı ise kuru zeminde yapıldı.

Honda sürücüsü Kaito Toba, seansın en çok tur atan isimlerinin başında geliyordu ve 2:12.466'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Bir diğer Japon sürücü Tatsuki Suzuki ikinci olurken, Darryn Binder üçüncü, Ayumu Sasaki dördüncü ve Andrea Migno beşinci oldu.

Aron Canet, Alonso Lopez, Romano Fenati, Sergio Garcia ve Tony Arbolino ilk onu tamamladı.

Temsilcimiz Can Öncü 13 tur attığı seansı 13. sırada noktaladı.

İkinci antrenman sonucu: