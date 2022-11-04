Moto3 Ricardo Tormo 2. antrenman: Suzuki, Foggia'nın önünde lider

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Tatsuki Suzuki, cuma günki ikinci antrenman seansında tempo yükseltti ve 1:39.467'lik zaman turuyla günü lider tamamlamayı başardı.

Sabahki antrenman seansı Diogo Moreira (KTM) için pek iyi geçmemişti ve sarı bayraklar altında kaza yapmıştı. Bundan ötürü yarış için uzun tur cezası aldı.

Öğleden sonra da güneş Ricardo Tormo Pisti'nin üzerinde parladı, ancak rüzgar çok kuvvetliydi. İlk 10 dakikalık bölümün ardından Alberto Surra, Honda'sından fırladı ve kaza yaptı.

Ardından Riccardo Rossi (Honda) ve Filippo Farioli (GasGas) arasında bir temas yaşandı. Her ikisi de 5. virajda çakıla savruldu ancak yaralanmadılar ve hemen ayağa kalktılar.

David Munoz 14. virajda kaza yaparken, sürücülerin çoğu sabah kullandıkları lastiklerle turladı. Bundan ötürü başlangıçta dereceler pek gelişmedi.

Seansın sonunda ise sıralama denemeleri yapıldı. Ayumu Sasaki (Husqvarna) hızlı turunda 6. virajda kaza yaptı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Diğer tarafta Suzuki 1:39.467'lik bir tur çıkardı ve takım arkadaşı Dennis Foggia'nın 0.021 saniye önünde en hızlı isim oldu.

PrüstelGP sürücüsü Carlos Tatay (CFMoto) üçüncü olurken, Sergio Garcia dördüncü ve David Salvador beşinci sırada yer aldı.

Diogo Moreira'nin altıncı olduğu seansta, Xavier Artigas'ın (CFMoto) yedinci, Holgado sekizinci ve Ryusei Yamanaka dokuzuncu oldu.

İlk onu John McPhee tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, bu seansta 18. oldu ancak kombine edilmiş derecelerde 11. sırada yer alıyor.

Seans sonucu: