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Moto3 Ricardo Tormo 2. antrenman: Suzuki, Foggia'nın önünde lider

Leopard Honda sürücüsü Tatsuki Suzuki, Valensiya'daki ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

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Moto3 Ricardo Tormo 2. antrenman: Suzuki, Foggia'nın önünde lider
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Tatsuki Suzuki, cuma günki ikinci antrenman seansında tempo yükseltti ve 1:39.467'lik zaman turuyla günü lider tamamlamayı başardı.

Sabahki antrenman seansı Diogo Moreira (KTM) için pek iyi geçmemişti ve sarı bayraklar altında kaza yapmıştı. Bundan ötürü yarış için uzun tur cezası aldı.

Öğleden sonra da güneş Ricardo Tormo Pisti'nin üzerinde parladı, ancak rüzgar çok kuvvetliydi. İlk 10 dakikalık bölümün ardından Alberto Surra, Honda'sından fırladı ve kaza yaptı.

Ardından Riccardo Rossi (Honda) ve Filippo Farioli (GasGas) arasında bir temas yaşandı. Her ikisi de 5. virajda çakıla savruldu ancak yaralanmadılar ve hemen ayağa kalktılar.

David Munoz 14. virajda kaza yaparken, sürücülerin çoğu sabah kullandıkları lastiklerle turladı. Bundan ötürü başlangıçta dereceler pek gelişmedi.

Seansın sonunda ise sıralama denemeleri yapıldı. Ayumu Sasaki (Husqvarna) hızlı turunda  6. virajda kaza yaptı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Diğer tarafta Suzuki 1:39.467'lik bir tur çıkardı ve takım arkadaşı Dennis Foggia'nın 0.021 saniye önünde en hızlı isim oldu.

PrüstelGP sürücüsü Carlos Tatay (CFMoto) üçüncü olurken, Sergio Garcia dördüncü ve David Salvador beşinci sırada yer aldı.

Diogo Moreira'nin altıncı olduğu seansta, Xavier Artigas'ın (CFMoto) yedinci, Holgado sekizinci ve Ryusei Yamanaka dokuzuncu oldu.

İlk onu John McPhee tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, bu seansta 18. oldu ancak kombine edilmiş derecelerde 11. sırada yer alıyor.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 15 1'39.467  
2 Italy Dennis Foggia Honda 19 1'39.488 0.021
3 Spain Carlos Tatay CF MOTO 17 1'39.537 0.070
4 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 19 1'39.586 0.119
5 David Salvador KTM 15 1'39.597 0.130
6 Brazil Diogo Moreira KTM 16 1'39.599 0.132
7 Spain Xavier Artigas CF MOTO 16 1'39.642 0.175
8 Spain Daniel Holgado KTM 19 1'39.671 0.204
9 Japan Ryusei Yamanaka KTM 15 1'39.794 0.327
10 United Kingdom John McPhee Husqvarna 14 1'39.837 0.370
11 Spain Izan Guevara GASGAS 18 1'39.909 0.442
12 Spain David Munoz KTM 10 1'39.935 0.468
13 Mexico Adrian Fernandez KTM 15 1'39.996 0.529
14 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 14 1'40.217 0.750
15 David Almansa KTM 17 1'40.284 0.817
16 Spain Jaume Masia KTM 16 1'40.375 0.908
17 Ivan Ortola KTM 15 1'40.398 0.931
18 Turkey Deniz Öncü KTM 17 1'40.405 0.938
19 Italy Riccardo Rossi Honda 9 1'40.627 1.160
20 Australia Joel Kelso KTM 12 1'40.795 1.328
21 Italy Elia Bartolini KTM 15 1'40.796 1.329
22 Japan Kaito Toba KTM 15 1'40.799 1.332
23 France Lorenzo Fellon Honda 17 1'40.805 1.338
24 Nicola Fabio KTM 15 1'40.931 1.464
25 Japan Taiyo Furusato Honda 18 1'40.943 1.476
26 Italy Andrea Migno Honda 15 1'40.999 1.532
27 Filippo Farioli GASGAS 8 1'41.290 1.823
28 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 18 1'41.343 1.876
29 United Kingdom Scott Ogden Honda 12 1'41.374 1.907
30 Italy Alberto Surra Honda 7 1'41.798 2.331
31 United Kingdom Joshua Whatley Honda 13 1'41.962 2.495
32 Spain Ana Carrasco KTM 15 1'42.460 2.993
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