Mosley’nin belgeseli çekiliyor

Kısa süre önce yayınlanan bir fragman, 8 Mart’ta gösterime girecek olan yapıma Mosley’e bir ön bakış sundu.

Yapım Mosley’nin, 2. Dünya Savaşı’ndan önceki yıllarda Britanya Faşist Birliği’nin lideri olan babası Oswald ile ilişkisini, 2008’de kendisini hakkında ortaya çıkan tartışmalardan ve medya gizliliği hakkındaki kampanyalarından da kaçınmadı.

Mosley belgeseli, Michael Shevloff tarafından yapıldı ve yönetildi. Shevloff ayrıca, 2013 yapımı olan ve Prof. Dr. Sid Watkins’in F1’deki rolüne odaklanan “1: Life at the Limit” adlı yapımdan da sorumluydu.

Mosley belgeselinin baş yapımcısı ise The Beatles, The Who, Luciano Pavarotti ve New York Cosmos futbol takımı hakkındaki belgesellerde de yer alan Paul Crowder oldu. Belgeselin yazar/yapımcısı ise Alexandra Orton.

Belgeselde, Mosley’nin kendisinin yanı sıra Bernie Ecclestone, Jean Todt, Flavio Briatore, Gerhard Berger ve Mosley’nin March’taki ortağı Robin Herd de yer alıyor.

Motorsport.com’a konuşan Mosley, “Bu, Ayrton Senna ve Roland Ratzenberger’in 1994’teki kazalarının nasıl Euro NCAP’e ve araç güvenliği devrimine öncülük ettiği hakkında olacaktı. Bu, birçok insanın bilmediği ilginç bir hikaye. Ve sonrasında içerik çok genişledi ve daha çok benim hakkımda bir şeye dönüştü.”

“Haberlere konu olmam da dahil olmak üzere her şey belgeselde olacak. Bernie’nin röportajı ilginç, çünkü bu hikaye ortaya çıktığında kimin tarafında olduğu konusunda ayrıntıya iniliyor.”

“Konulardan biri de, ailemin düğününde Hitler’in konuklardan biri olup olmadığını ele alıyor. Cevap ise, evet. Yani her şey yapımda yer alıyor ve bu muhtemelen üçüncü taraflar için ilginç olacak.”

“Yapımın yönetiminde olsaydım, çıkartacağım birkaç bölüm olurdu. Ancak bunun da bir anlamı olmazdı. Bunun bağımsız olması gerekiyor.”

“Bir motor sporları insanı için ilginç olacak, çünkü çok fazla eski kayıt var. March zamanlarında unuttuğum ya da hiç görmediğim bazı şeyler var.”

“Bu olayları sadece bir buçuk saate sığdırmak korkunç. Bu biraz benim kitabım gibi. Bir kitap yazmıştım ve çok uzun olduğu için onu 20 bin kelimeye kısaltmıştım.” ifadelerini kullandı.