Mosley, motor sporlarını daha ucuz hale getiremedği için üzgün

Max Mosley, 1993 yılından 2009'a kadar FIA'nın başında yer almış ve bu süre zarfında başta Formula 1 olmak üzere motor sporlarıyla ilgili çok sayıda değişikliğe liderlik eden isimdi.

Günümüzde genç bir sürücünün kartingden başlayıp, Formula 1'e kadar yükselebilmesi için çok fazla para harcaması gerekiyor ve alt kategorilerde bile bir yıllık yarışmanın maliyeti 3 milyon euro'yu buluyor.

Bundan ötürü çoğu pilot, Formula 1'e giremeden kariyerlerini sonlandırmak zorunda kalıyorlar.

Mosley, “Eminim ciddi yarışlara katılma ve kendilerini gösterme şansı olmayan birçok yetenekli sürücü var."

"Ne yazık ki FIA başkanı olduğum dönemde, ortalama bir aile için, karting'den Formula 1'e giden bir yol oluşturmayı başaramadım."

"Bu, bazı ucuz standart yarış serisi gerektiriyor. Bu serilerin ardından da Formula 1'de yarışmak için gerekli süper bir lisansı olacaklar."

"Ne yazık ki bu fikir çok ciddi direnişlerle ve hatta yasal konularla karşı karşıya kaldı. Ama yine de yapmam gerekiyordu." dedi.