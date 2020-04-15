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Formula 1 / Son dakika

Mosley: "F1 2020 sezonu iptal edilmeli"

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Mosley: "F1 2020 sezonu iptal edilmeli"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Nis 2020 12:42

Eski FIA başkanı Max Mosley, Formula 1'in devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 sezonunu tamamını iptal etmesi gerektiğine inanıyor.

Formula 1, COVID-19'un dünyayı etkisi altına almasının ardından ilk dokuz yarışı iptal etmek veya ertelemek zorunda kaldı.

Paul Ricard'daki Fransız Grand Prix'si, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Temmuz ayı ortasına kadar ülke çapında yapılacak toplu etkinlikleri yasaklamasının ardından şüphe altına giren son yarış oldu.

Mosley, takımları, organizatörleri ve ortaklar için büyük belirsizliğe yol açan mevcut durumun sona ermesi için 2020 sezonunun tamamının iptal edilmesinin daha iyi olacağını düşünüyor.

Alman basın ajansı DPA'ya konuşan Mosley, sezonun iptal edilme ihtimaliyle ilgili şöyle dedi: "Eğer bu yapılırsa, o zaman takımlar ve yarış organizatörleri kesin bir plan yapabilirler ve önlemler alabilirler. Şu anda belirsizlik içerisindeler ve çok fazla para kaybediliyor."

"Bir şeyleri kesin olarak kazanacağınızın garantisi olmadan beklerseniz işleri daha da kötü hale getirme riskiniz vardır. Yarışların Temmuz ayında tekrar yapılabileceğine dair bir garanti yok ve aslında yapılması pek de olası görünmüyor."

Mosley, F1 spor direktörü Ross Brawn tarafından önerilen seyircisiz yarış fikrinin de uygun olduğunu düşünmüyor.

80 yaşındaki Mosley, "Bu, çoğu yarış organizatörü için finansal bir felaket olur ve hafta sonlarının süresini kısaltmak ya da aynı pistte iki yarış yapmak elde edilen kârı pek fazla etkilemez. Pandeminin küresel durumunun ne olacağını öğreninceye kadar, F1 için rasyonel planlar yapmak mümkün değil." dedi.

F1 "hemen" harekete geçmeli

Motorsport.com ile yaptığı özel bir röportajda Formula E patronu Alejandro Agag, Formula 1'in elinde finansal anlamda büyük değişiklikler yapmak adına ciddi bir fırsat bulunduğunu ve planlanan 150 milyon dolarlık bütçe sınırını daha da aşağı çekebileceklerini söylemişti.

1993 ve 2009 yılları arasında FIA'nın başkanlığını yapan Mosley, sporun uzun vadeli geleceğini iyileştirmek için daha fazlasını yapılması gerektiğini söyledi.

"Eşitsizlik sorununun çözülebileceğinden kuşkuluyum çünkü önerilen bütçeler zaten küçük takımların çoğunluğu tarafından erişilemiyor. Önerilen kurallarda da zaten çok fazla istisna var."

"FIA ve ticari hak sahiplerinin, gelecek için daha sağlam bir finansal temele oturtmak adına Formula 1'i yeniden düzenlemek ve yeniden yapılandırmak için bu durumu kullanmaları daha iyi olacaktır.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Filip Cleeren

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