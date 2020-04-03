Koronavirüs dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, Formula 1'in değeri de oldukça etkilenmiş durumda.

Son aylarda F1'in NASDAQ borsasındaki hisse başına değeri 48 dolardan 20 dolara kadar düştü. Bu da küresel koranavirüs pandemisi nedeniyle sporun finansal anlamda ciddi bir kayıp yaşadığını gösteriyor.

Son darbe ise Moody's'ten geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's, F1'in finansal görünümünü "negatif" olarak değiştirdi.

Moody’s, “2020 yarış takviminde ciddi aksamalar” ve “kazanç ve nakit akışı yaratma beklentilerindeki zayıflık” nedeniyle finansal görünümü "negatif" olarak değiştirdiğini doğruladı.

Açıklamada ayrıca “2020 sezonunun tamamen iptal edilme” olasılığı olduğuna da yer aldı.

Moody’s, sözleşmeli gelir yapısı, güçlü ayrıcalık, büyük taraftar kitlesi ve yüksek nakit geliri ile Formula 1'in, koronavirüs krizinden sonra iyileşmek için iyi bir pozisyonda olduğunu da duyurdu.

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