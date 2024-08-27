Monza'nın yenilenen asfaltı neden Mercedes için "kötü haber" olabilir?

Ünlü Monza pistini yenileme çalışmaları kapsamında asfalt yüzeyinin tamamı uzun zaman sonra ik kez yenilendi.

Yeni asfalt genellikle bir pistin özellikleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olur ve ilk belirtiler Monza hafta sonu boyunca büyük bir tartışma konusuna haline gelebileceğini işaret ediyor.

Pirelli mühendislerinin yeni asfalt üzerinde yaptığı incelemenin en önemli bulgularından biri, koyu rengin eski yüzeye göre daha fazla ısı tutması anlamına geldiği ve bunun da lastik sıcaklıkları üzerinde büyük bir etkisi olabileceğiydi.

Pirelli tarafından gönderilen bir brifing notunda şunlar belirtildi: “Genellikle her yeni asfaltta olduğu gibi, yüzey öncekinden daha pürüzsüz ve daha koyu renkli olacak."

“Bu son faktör pist sıcaklığını etkileyecek ve eğer güneş varsa, pist geçmişe kıyasla daha sıcak olabilir, hatta 50 derecenin üzerine çıkabilir."

“Teorik olarak, yeni asfalt daha fazla yol tutuş sunmalı. Bu da lastik performansını ve çalışma sıcaklığını etkileyecek."

İlk hava tahminleri etkinlik süresince 30 derecelik bir hava olacağını gösterdiğinden, çoğu takımın hafta sonu boyunca karşılaşacağı mücadele lastiklerinin aşırı ısınmamasını sağlamak olacak.

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Bu zorluk Mercedes için iyi bir haber olmayabilir çünkü W15 aracı, sıcak koşullarda lastiklerin aşırı ısınmasına ve mükemmel çalışma aralığının dışına düşmesine en duyarlı araçlardan biri gibi görünüyor.

Lastik sıcaklıklarını kontrol altında tutmanın daha zor olduğu İspanya, Avusturya ve Macaristan gibi daha sıcak yarışlarda Mercedes, Kanada ve Britanya GP'leri gibi daha serin yarışlara kıyasla daha fazla problem yaşadı.

Yaz öncesinde konuşan Mercedes'in şef pist üstü mühendisi Andrew Shovlin, “Silverstone gibi pistlerde aracın arka tarafının gayet dengeli olduğunu düşünüyorum. Avusturya ve Budapeşte'de ise denge yoktu."

“Bu tamamen lastiklere diğerlerinden daha fazla sıcaklık uygulamamızdan kaynaklanıyor."

“Bu alan üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu yapmaya yönelik planlarımız var, ancak bu tek bir aero güncellemesiyle çözebileceğiniz türden bir sorun değil."

"Bunun üstesinden gelmek için epeyce çalışma yapmamız gerekecek.” demişti.

İlk göstergeler Mercedes için ideal görünmezken, çoğu takım hafta sonunun nasıl geçeceği konusunda temkinli.