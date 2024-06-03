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Formula 1

Monza'nın hedefi 10 yıllık anlaşma

Monza pistinin yöneticileri, Formula 1'le 10 yıllık yeni bir anlaşma hedefindeler.

Ezel Tan
Güncel:
Italian airforce

Fotoğraf: Erik Junius

Monza, F1'deki geleceğini güvence altına almak için yakın zamanda pisti yenileme çalışmalarına başladı ve bunun için milyonlarca euro yatırım yapılıyor.

Bu çalışmalar bittiğinde Monza, 10 yıllık yeni bir anlaşma için F1'le görüşecek.

İtalya'daki otomobil yarışlarından sorumlu olan ACI'nın başkanı Angelo Sticchi Damiani şunları söyledi: “Kamu finansmanı konusu kesinliğe kavuşunca, Formula 1 ile görüşmeye çalışacağız."

"Bunu yaparken, Macaristan'da denenmiş olan modele uygun olarak 10 yıllık bir anlaşma hedefliyoruz.”

İtalya Grand Prix'si için 1 Eylül'de yapılması planlanan hazırlıklar neredeyse tamamlanmış durumda.

Federasyonun yeni kurallarına göre organizatörlerin yarıştan 60 gün önce pist yüzeyinin yenilendiğine dair rapor vermeleri gerekiyor.

Damiani, ”Tüm bu çalışmaları yapmak hayal ettiğimden daha zor oldu."

"Hiçbir şekilde sona ermeyen pek çok sorunla karşılaştık. Formula 1'den  pistin mümkün olan en iyi duruma getirilmesi istendi."

"Ülkenin Altyapı Bakanı Matteo Salvini çalışmaların gidişatını yakından takip ediyor ve eminim ki bize destek olmak için mümkün olan her şeyi yapacaktır."

"ACI olarak biz de mümkün olan her şeyi ve hatta daha fazlasını yapıyoruz."

"Fakat Liberty Media ile sözleşme imzalanmadığı sürece rehavete kapılamayız çünkü hiçbir şeyin garantisi yok ve koşullar çok hızlı değişebiliyor."

"Monza'nın Formula 1'e en az ödeme yapan pistlerden biri olduğunu (yaklaşık 20 milyon dolar) ve yeni sözleşmenin bu ücreti her yıl otomatik olarak %3 oranında arttırdığını dikkate almalıyız." dedi.

Curva Parabolica, detail, Monza

Curva Parabolica, detail, Monza

Fotoğraf: Erik Junius

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