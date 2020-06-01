Monza'nin F1'le olan anlaşması 2025'e kadar uzatıldı

Haber Monza Belediye Başkanı Dario Allevi'den geldi.

Bugün bir açıklamada bulunan Allevi, Formula 1 İtalya GP'sinin anlaşmasının 2025 yılına kadar uzatıldığını doğruladı.

Bunun temel sebebi bu yıl yarışın virüs nedeniyle seyircisiz yapılacak olması gibi görünüyor. ACI ve Liberty Media bu sebepten ötürü mevcut kontratı bir yıl daha uzattılar.

Allevi, "İki gün önce, İtalya Grand Prix'sinin 6 Eylül'de Monza'da gerçekleşeceğini doğrulayan ACI Başkanı Angelo Sticchi Damiani'den bir telefon çağrısı aldım."

"Sağlıkla ilgili mevcut durumdan ötürü pek çok pist yarışı yapmaktan vazgeçmek zorunda kalırken, Monza kapalı kapılar ardında da olsa yarışı yapacak."

"Formula 1, yeni imzalanan anlaşmayı bir yıl daha uzatmaya karar verdi. Yarış araçlarının sesini en az 2025 yılına kadar hız tapınağında duymaya devam edeceğiz." dedi.