Monza'daki tribünlerde 250 sağlık çalışanı olacak

İtalya, COVID-19'un en çok etkilediği ülkelerin başında geliyor ve bugün itibariyle yaklaşık 272 bin kişi COVID-19 pandemisinden etkilenmiş durumda.

Bunların 35 bin 497'si hayatını kaybederken, 208 bini iyileşti.

Bir noktada dünyadaki en karamsar tablonun yaşandığı İtalya'da, sağlık çalışanları hastaların iyileşebilmesi için -tıpkı diğer ülkelerdeki sağlık çalışanları gibi- durmaksızın çalıştılar.

Normalde İtalya Grand Prix'si seyircisiz yapılacaktı ancak Monza'daki bu önemli yarışta 250 doktor&hemşirenin katılacağı açıklandı. Monza, bu sayede sağlık çalışanlarına fedakarlıkları için birer teşekkür etmeyi umuyor.

Böylelikle bu yıl İtalya GP'de taraftarlar olmasa bile 250 sağlık çalışanı tribünlerden yarışı takip edebilecek.

Öte yandan Monza'dan bir hafta sonra yapılacak Mugello yarışına da yaklaşık 2800 taraftar alınacak ve böylelikle sezonun ilk seyircili yarışı olacak.