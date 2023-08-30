Monza'da yağmur beklentisi yok

Yağmurlu geçen Zandvoort hafta sonunun ardından gözler bu hafta sonu Monza'da olacak ve ilk hava tahminlerine göre hafta sonu kuru zeminde geçecek.

İlk tahminler, üç gün boyunca havanın 27 ila 28 derece civarında olacağını gösteriyor. Bu da sıcak bir hafta sonu olacağı anlamına geliyor.

Cuma günü için herhangi bir yağmur ihtimali bulunmazken, cumartesi sabah erken saatlerde küçük bir yağmur geçişi olabilir. Fakat gün içinde yağmur beklenmiyor.

Pazar günü ise yağmur ihtimali %20 seviyelerinde olacak.

Hafta sonu rüzgarın hızının 8 ila 10 km/s arasında değişmesi bekleniyor.