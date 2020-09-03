Monza'da takımları sıcak bir hava bekliyor

Pazartesi günü yapılan tahminlerde pazar günü için yağmur ihtimali olduğu belirtiliyordu ancak günler ilerledikçe bu ihtimal azaldı ve artık hafta sonunun tamamının sıcak&kuru geçmesi bekleniyor.

Üç günün tamamında güneşli bir hava olacak. Cuma ve pazar günleri havanın 28 derecede olması beklenirken, cumartesi hava 29 derece olacak.

Ayrıca üç günün tamamında rüzgarın kuvveti de çok düşük olacak. Cuma ve pazar 5-6 km/s, cumartesi ise 10 km/s'lik bir rüzgar beklentisi var.

Yağmur ihtimali cuma ve cumartesi günü %5, pazar günü ise %20. Ancak bu %20'lik tahmin akşam 19:00'dan sonrası için geçerli. 19:00'dan önce yağmur ihtimali %10'un da altında.