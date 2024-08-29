Monza'da takımları sıcak bir hava bekliyor
Monza'da üç günün tamamında sıcak havanın etkili olması bekleniyor.
The Italian Air Force aerobatics team, Frecce Tricolri, perform for the crowds in their MB-339A trainers
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
İtalya GP öncesine yapılan hava tahminleri, hafta sonu boyunca takımları sıcak bir havanın beklediğini ortaya koyuyor.
Cuma ve cumartesi günü havanın güneşli şekilde 34 derece, pazar günü ise 33 derece olması bekleniyor.
Üç günün tamamında yağmur beklenmezken, rüzgarın hızı da 8 km/s gibi takımları etkilemeyecek bir hızda olacak.
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