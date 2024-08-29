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Formula 1 İtalya GP

Monza'da takımları sıcak bir hava bekliyor

Monza'da üç günün tamamında sıcak havanın etkili olması bekleniyor.

Ezel Tan
The Italian Air Force aerobatics team, Frecce Tricolri, perform for the crowds in their MB-339A trainers

The Italian Air Force aerobatics team, Frecce Tricolri, perform for the crowds in their MB-339A trainers

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İtalya GP öncesine yapılan hava tahminleri, hafta sonu boyunca takımları sıcak bir havanın beklediğini ortaya koyuyor.

Cuma ve cumartesi günü havanın güneşli şekilde 34 derece, pazar günü ise 33 derece olması bekleniyor.

Üç günün tamamında yağmur beklenmezken, rüzgarın hızı da 8 km/s gibi takımları etkilemeyecek bir hızda olacak.

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